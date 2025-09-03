Christian B. steht kurz vor der Freilassung, obwohl Experten ihn in der „absoluten Topliga der Gefährlichkeit“ verorten. Kann man so jemanden ungesichert auf die Gesellschaft loslassen? Ein Sexualwissenschaftler klärt auf.

Interview von Annette Ramelsberger

Spätestens am 17. September wird der wegen Vergewaltigung verurteilte Christian B. aus der Haft entlassen. Der 48-Jährige wird verdächtigt, in Portugal die dreijährige Madeleine McCann entführt und getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte ihm drei weitere Vergewaltigungen und zwei Fälle von Kindesmissbrauch vorgeworfen. Im Herbst 2024 wurde er allerdings aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Wohin Christian B. ziehen wird? Sein Anwalt erklärte vor einiger Zeit, auf Sylt habe es seinem Mandanten gut gefallen. Der psychiatrische Gutachter und Sexualwissenschaftler Johannes Fuß von der Universität Duisburg-Essen erklärt, welche Risiken ein solcher Fall birgt.