Spätestens am 17. September wird der wegen Vergewaltigung verurteilte Christian B. aus der Haft entlassen. Der 48-Jährige wird verdächtigt, in Portugal die dreijährige Madeleine McCann entführt und getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte ihm drei weitere Vergewaltigungen und zwei Fälle von Kindesmissbrauch vorgeworfen. Im Herbst 2024 wurde er allerdings aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Wohin Christian B. ziehen wird? Sein Anwalt erklärte vor einiger Zeit, auf Sylt habe es seinem Mandanten gut gefallen. Der psychiatrische Gutachter und Sexualwissenschaftler Johannes Fuß von der Universität Duisburg-Essen erklärt, welche Risiken ein solcher Fall birgt.
Sexualstraftäter„Man kann das Risiko nicht auf null senken“
- Christian B. wird spätestens am 17. September aus der Haft entlassen, obwohl Experten ihn in der „absoluten Topliga der Gefährlichkeit" verorten.
- Nur vier Prozent aller Sexualgewalttäter werden innerhalb von zwölf Jahren nach ihrer Verurteilung wieder mit einem sexuellen Gewaltdelikt straffällig.
- Die Staatsanwaltschaft hat Führungsauflagen beantragt, darunter eine Fußfessel, festen Wohnsitz und Meldepflicht beim Bewährungshelfer.
Christian B. steht kurz vor der Freilassung, obwohl Experten ihn in der „absoluten Topliga der Gefährlichkeit“ verorten. Kann man so jemanden ungesichert auf die Gesellschaft loslassen? Ein Sexualwissenschaftler klärt auf.
Interview von Annette Ramelsberger
Er hat geklaut, vergewaltigt, Kinder belästigt. Und womöglich hat Christian B. auch etwas mit dem Verschwinden von Maddie McCann zu tun. In Braunschweig steht er mal wieder vor Gericht, und geht es so weiter, könnte er bald ein freier Mann sein.
