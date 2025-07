Chris Martin , 48, Coldplay -Sänger, ist Zeuge einer mutmaßlichen Enttarnung geworden. Bei einem Konzert der Band in Boston fing die „Kiss-Cam“ – eine Kamera, die turtelnde Personen im Publikum live auf die Stadionleinwand beamt – den CEO einer Software-Firma in inniger Umarmung mit einer Frau ein. Auf einem Video, das sich über Tiktok verbreitete, ist zu sehen, wie die Frau sich entsetzt die Hände vor den Mund schlägt, als sie sich auf der Leinwand sieht, während der Mann sich flink wegduckt. Chris Martin kommentierte die Szene live auf der Bühne mit süffisantem Tonfall: „Whoa, schaut euch die beiden an: Entweder haben sie eine Affäre – oder sie sind einfach sehr schüchtern.“ Offenbar wusste der Sänger nicht, wer dort in Großaufnahme zu sehen ist. Bei der Frau handelte es sich jedenfalls nicht um die Ehefrau des CEOs, sondern mutmaßlich um die Personalchefin seiner Firma. Alle Beteiligten hüllen sich bislang öffentlich in Schweigen.

Snoop Dogg, 53, US-Rapper und Gesamtkunstwerk, wird Fußball-Boss: Er steigt beim walisischen Klub Swansea City als Miteigentümer und Investor ein. Der Musiker werde Minderheitsgesellschafter, teilte der Verein mit, ohne eine Summe zu nennen. Snoop Dogg hatte kürzlich überraschend das Heimtrikot des Zweitligisten für die neue Saison präsentiert. „Meine Liebe für den Fußball ist wohlbekannt“, wurde der Künstler in der Mitteilung des Klubs zitiert. Die Geschichte des Vereins und die Umgebung hätten ihn beeindruckt: „Das ist eine stolze Arbeiterstadt.“ Swanseas Außenseiterrolle gefalle ihm, er werde „alles tun, um dem Klub zu helfen“. Swansea City war im vorigen Jahr von zwei US-Geschäftsleuten übernommen worden, zu den Miteigentümern zählt auch der kroatische Fußball-Star Luka Modric, 39.

Khloé Kardashian, 41, Reality-Darstellerin und Unternehmerin, zeigt sich manchmal ungefiltert. Es habe eine Zeit gegeben, in der sie „definitiv“ jedes Foto stark mit Photoshop bearbeitet habe, sagte die US-Amerikanerin in ihrem Podcast „Khloé in Wonderland“. „Ich habe das Gefühl, dass es eine Zeit gab, in der wir alle in diesen Filter-Lifestyle verfallen sind und uns nicht mehr ohne Filter sehen konnten.“ Aus heutiger Perspektive sehe sie auf ihren alten Fotos wie eine „Cartoon-Figur“ aus, „und es ist beschämend, dass ich dachte, das sei eine Version von mir“. Sie habe ihren Verstand umprogrammieren müssen, um zu erkennen: So sehe ich nicht aus und so will ich auch nicht aussehen. Heute verwende sie Photoshop nicht mehr bei jedem Bild, sondern achte stattdessen auf gute Lichtverhältnisse.

Harry und Meghan, 40 und 43, ausgewanderte britische Royals, haben sich im Garten auf Entenjagd begeben. Die US-Moderatorin und Nachbarin des Paares, Oprah Winfrey, 71, berichtete im Podcast „Let’s Talk Off Camera“ von einem tierischen Problem, das an Ostern auf dem Anwesen der Familie Sussex in Montecito aufgetreten sei. „Ich bekomme einen Anruf von Harry, Prinz Harry, am Ostersamstag, und er sagt: ‚Entschuldige, dass ich dich störe, O, aber wir haben hier ein Entenproblem‘“, erzählte Winfrey und ahmte dabei Harrys britischen Akzent nach. Eine Ente hatte im Garten der Sussexes Eier gelegt, aus denen inzwischen Küken geschlüpft waren. Da es dort jedoch keinen Teich gebe, habe Harry gefragt: „‚Können wir die Enten zu deinem Teich bringen?‘“ Als ihre Nachbarn ihr die Tiere übergeben wollten, sei die Entenmutter entwischt, während die Küken in einer Kiste ausharrten. „Ungefähr eine halbe Stunde lang“ seien Harry und Meghan der Ente hinterhergerannt. Es sei „das Lustigste, was ich je gesehen habe“.