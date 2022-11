Chris Evans, 41, US-Schauspieler, hat Fans in der Redaktion der US-Zeitschrift People. Das Magazin kürte Evans zum "Sexiest Man Alive", wie Moderator Stephen Colbert in seiner "Late Show" bekanntgab. Action-Schauspieler Dwayne Johnson, Titelträger von 2016, forderte Evans in der Sendung auf, etwas "sexy" zu sagen. Evans schaute daraufhin direkt in die Kamera und sagte "Geht morgen wählen!" - mit Blick auf die US-Zwischenwahlen am Dienstag. Evans ziert das People-Titelblatt mit Dreitagebart und verwaschenem T-Shirt. "Meine Mutter wird sich so freuen", sagte er im Interview. Sie sei auf alles stolz, was er mache. People vergibt den Titel jährlich seit 1985. Als Erster erhielt Schauspieler Mel Gibson die Auszeichnung.

Cher, 76, US-Sängerin, findet Rechnen in der Liebe unwichtig. "Liebe kennt keine Mathematik", schrieb sie in einem inzwischen gelöschten Tweet, den unter anderem die Website The Shade Room festgehalten hat, nachdem Nutzer ihre neue Beziehung zu dem 40 Jahre jüngeren Alexander Edwards kritisiert hatten. Zuvor waren Bilder aufgetaucht, auf denen die Sängerin händchenhaltend mit dem 36-jährigen Musikmanager zu sehen war. "Ich verteidige uns nicht, haters are gonna hate", schrieb Cher auf Twitter. Edwards war bis vor etwa einem Jahr mit dem US-Model Amber Rose zusammen, bevor er zugab, sie mit zwölf Frauen betrogen zu haben. Sie haben ein gemeinsames Kind.

Ryan Reynolds, 46, kanadisch-US-amerikanischer Schauspieler, hat unter einer Einhorn-Maske Traumatisches erlebt. "Ich war in der tatsächlichen Hölle", erinnert sich Reynolds in der US-Show "Today" an seinen Auftritt in der südkoreanischen Version von "Masked Singer". Während des Auftritts vor einigen Jahren habe er sich gefragt: "Warum habe ich dazu Ja gesagt? Das ist furchtbar! Ich kenne noch nicht einmal dieses Lied, ich weiß nicht, wie man das hier macht." Bei "The Masked Singer" treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter einer aufwendigen Kostümierung. Reynolds hatte 2018 das Lied "Tomorrow" aus dem Musical "Annie" gesungen.

Roland Emmerich, 66, Filmproduzent, ist großer Fan von Mozarts "Zauberflöte". "Ich denke, das ist die genialste Oper, die jemals geschrieben worden ist", sagte der Regisseur am Montag bei der Deutschlandpremiere des Kinofilms "The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte" in München. Die weltweite Begeisterung für das Opernstück führt Emmerich nicht etwa auf die Geschichte, sondern auf die Musik selbst zurück. Bereits als 15- oder 16-Jähriger habe Emmerich die Oper zum ersten Mal gesehen und sei auf Anhieb begeistert gewesen. "Ich war geplättet. Das war einfach magisch." Dabei habe er an sich nicht unbedingt ein Faible für klassische Musik. "Ich bin eher so Neil-Young-Fan."

Camilla, 75, britische Königsgemahlin, hat ein neues Logo. Briefköpfe, Karten und Geschenke der Frau von König Charles III. werden künftig mit einem kunstvollen Monogramm versehen. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Das Monogramm besteht aus den beiden ineinander verschlungenen Initialen CR (Camilla Regina) und einer Krone, die scheinbar darüber schwebt. Regina ist das lateinische Wort für Königin.