Von Martin Zips

Es war dieser kurze Beitrag im deutschen Frühstücksfernsehen, welcher den ganzen Weihnachtswahnsinn mal wieder auf den Punkt brachte. Die Außenreporterin stand irgendwo bei einer Nachhaltigkeitsexpertin im Gartenhäuschen, und die Expertin hatte wirklich tolle Ideen in Sachen Weihnachtsschmuck: Sie riet zu getrockneten Orangenscheiben am Christbaum, zu Nüssen als Tischdekoration und zu Bienenwachskerzen aus dem Vorjahr, denn die seien etwas trockener und würden deshalb länger brennen. Interessiert nahm man all das zur Kenntnis - bis sich, gegen Ende der Live-Schalte, die Expertin und die Reporterin schließlich zwei Polyethylen-Mützen in Form grün-glitzernder Weihnachtsbäume auf den Kopf setzten und fröhlich in die Kamera winkten. Da war's dann schon wieder aus mit der Nachhaltigkeit!