Von Florian Müller, Peking

Schon im Taxi ist Serene die Nervosität anzumerken, es kommt schließlich nicht so oft vor, dass man in die eigene Zukunft blickt. Die 30-jährige Pekingerin ist auf dem Weg zu ihrem ersten Termin bei einer Kartenlegerin und, so hofft sie, auf dem Weg in eine neue Karriere. Vor einem Jahr hat Serene ihren Job in der Marketingabteilung einer Internetfirma verloren, sie heißt in Wirklichkeit anders, fürchtet sich aber vor der öffentlichen Bloßstellung. Aktuell schlägt sie sich mit einem Teilzeitjob durch, seit einer ganzen Weile schon nagen Selbstzweifel an ihr.