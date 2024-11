Von Lea Sahay, Peking

Es begann mit großen, mit Brühe gefüllten Teigtaschen. Guantang Bao. Für diese ist Kaifeng in Ostchina bekannt. Und an einem Sommerabend im Juni hatten vier Studentinnen große Lust, genau diese zu essen. Deshalb beschlossen sie, aus Zhengzhou in die 50 Kilometer entfernte Nachbarstadt zu fahren. Genauer gesagt zu radeln, sie stiegen auf Leihfahrräder, wie sie zu Tausenden in Chinas Städten stehen, und strampelten los. Fünf Stunden lang, immer geradeaus.