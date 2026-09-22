Die Szene des Videos, das in China einen unheilvollen Social-Media-Trend auslöste, wirkt bizarr: Eine Mutter fragt ihren erwachsenen Sohn immer wieder, wann er endlich heiraten werde, wann sie denn nun ein Enkelkind bekomme. Cai, 37 Jahre, weicht den drängenden Fragen der Mutter aus und spielt dabei nervös mit einer Puppe. Es ist ein Baby, so groß wie seine Hand, schwarze Haut, große pinkfarbene Lippen. Als die Mutter merkt, dass der Sohn nicht antworten will, reißt sie ihm die Puppe aus der Hand und wirft sie zu Boden. Der Sohn ruft den Namen der Puppe, Natasha, hebt sie auf und lacht über ihr zerdrücktes Gesicht. Die Szene stellt er selbst online. Millionen Chinesen finden das so lustig, dass sie die Puppe selbst kaufen.