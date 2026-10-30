Mehrere Frauen in China werfen einem US-amerikanischen Influencer vor, sie sexuell ausgenutzt zu haben. Doch die Empörung im Land richtet sich jetzt vor allem gegen Chinesinnen, die ausländische Partner haben. Was steckt dahinter?

Die Lösung sei ganz einfach: „Frauen, die einen Ausländer heiraten, sollte automatisch die chinesische Staatsangehörigkeit entzogen werden“, schreibt ein User, und es ist nur einer von vielen Kommentaren, die sich seit Wochen in den chinesischen sozialen Medien finden. Frauen mit ausländischen Partnern werden dort als „Rassen-Verräterinnen“ beschimpft. Sie würden „Dämonen und Monster“ heiraten. Teils werden Fotos von Paaren unterschiedlicher Herkunft verbreitet. Gerade wenn die männlichen Partner nicht weiß sind, werden die chinesischen Frauen mit Hasskommentaren überzogen.