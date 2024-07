Eine Doktorandin an einer Pekinger Eliteuniversität wirft ihrem Betreuer sexuelle Belästigung vor. Das Video geht viral. Der Fall wirft ein Licht darauf, wie es Frauen in dem patriarchalen System ergeht.

Von Florian Müller, Peking

Zu Beginn des Videos, das sich rasend schnell in Chinas Internet verbreitet, hält eine junge Frau – das Gesicht von einer Schutzmaske bedeckt – ihren Personalausweis in die Kamera. Das ist mittlerweile auf der chinesischen Plattform Weibo so üblich, wenn Menschen schwören wollen, dass sie die Wahrheit sagen. Denn das, was die Frau in dem Video zeigt, das sie am Sonntagabend hochlud, könnte nicht nur heftige Konsequenzen für sie und den Mann haben, den sie beschuldigt. Es stellt auch die chinesische Gesellschaft als Ganzes auf die Probe.