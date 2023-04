Von Florian Müller, Shenzhen

Wer es in China heute zu etwas bringen möchte, der muss keine teure Uni besuchen und auch nicht in eine Metropole wie Peking oder Shanghai ziehen. Alles, was es braucht, ist eine Handykamera, eine Mobilfunkverbindung und ein Account bei einer Online-Plattform wie Douyin, Kuaishou und Taobao, oder wie die chinesischen Pendants zu Tiktok, Youtube und Amazon alle heißen. Dann kann es losgehen mit dem Livestreaming: Menschen erzählen im Netz ihre Lebensgeschichte, sie singen, tanzen und präsentieren Produkte, während im besten Fall Millionen Nutzer aller Altersgruppen vor ihren Smartphones live dabei sind. Es ist ein gigantisches, schnell wachsendes Geschäft.

Auf mehr als 700 Milliarden Euro soll der chinesische Livestream-Markt dieses Jahr nach Zahlen der Marktforschungsunternehmen Genuine Research und iResearch wachsen - eine Vervierzigfachung innerhalb von fünf Jahren. Er macht mittlerweile rund ein Zehntel aller Einzelhandelsumsätze aus.

Es sind Zahlen, von denen westliche Plattformen wie Facebook und Instagram nur träumen können. Ein Riesengeschäft - nicht nur für Unternehmen, die dort ihre Produkte bewerben, sondern auch für einige Influencer, die täglich in ihren Shows zum Geldausgeben animieren. Zahllose andere eifern ihnen nach. Der "chinesische Traum", den Staats- und Parteichef Xi Jinping propagiert, findet zunehmend in den virtuellen Kanälen der sozialen Netzwerke und Shopping-Plattformen statt. Dabei sind einige Trends entstanden, die auf westliche Zuschauer durchaus befremdlich wirken können.

Detailansicht öffnen *erwartet (Foto: SZ-Grafik/Genuine Analysis)

Vor knapp zwei Jahren landete der damals 22-jährige Yin Shihang, acht Millionen Follower, einen viralen Hit. In einem Videobeitrag auf der Plattform Kuaishou, vergleichbar mit der App Tiktok, machte er seiner vermeintlichen Freundin einen Heiratsantrag. Yin, blond gefärbte Haare und Blumen-Tattoo am Hals, wurde bekannt, indem er in Livestreams sein angebliches Privatleben ausbreitete, zeigte, wie er und seine Freundin lebten, sich liebten und stritten. Nun folgte die "Jahrhundert-Hochzeit". Fünf Stunden Fremdscham, in denen die Brautjungfern in einer Talentshow gegeneinander antreten mussten, in der es statt Rosenblättern Papierkonfetti regnete und der vermeintliche Prinz auf einem Pony zum Altar ritt.

Und immer wieder der Aufruf, Produkte zu kaufen, Parfüm, Handys und Uhren zum Sonderpreis. Dafür müssen die Zuschauer nicht einmal die Plattform verlassen, die Online-Shops sind in China direkt in die Apps der sozialen Netzwerke integriert. Wenige Klicks, und das Produkt wird noch am gleichen oder am Folgetag geliefert. Das Spektakel lohnte sich: Yin verkaufte Waren im Wert von über sieben Millionen Euro. Doch gleichzeitig hagelte es bei den Plattformbetreibern zigtausend Beschwerden. Das Ende: Yins Konto wurde wegen "vulgären Auftritten" und "falscher Werbung" gesperrt. Das Ende? Mitnichten. Yins Ansatz fand zahllose Nachahmer.

Eine Show mit deutschen Markenprodukten

Reality-Shows sind noch ein vergleichsweise aufwendiger Weg, um in Livestreams Aufmerksamkeit und damit Umsätze zu generieren. Es geht auch deutlich stumpfer: Auf der Plattform Douyin schreien junge Mütter mit dem Baby im Arm aufgeregt in Mikrofone. Alte Frauen starren schweigend in die Kamera. In den Kommentaren feiern die Zuschauer sie, flehen sie an aufzuhören, machen sich über sie lustig. Sie kaufen aber auch mit echtem Geld virtuelle Geschenke wie Sterne, Ballons oder Böller, die auf dem Bildschirm der Zuschauer aufploppen und gleichzeitig Trinkgeld für die Influencer bedeuten.

Detailansicht öffnen "Die Aufmerksamkeitsspanne chinesischer Nutzer ist sehr, sehr kurz": Die Streamer tun einiges, um aufzufallen. (Foto: Quelle: Douyin.com)

Tilman Lesche ist einer der wenigen Deutschen, die im chinesischen Livestream-Geschäft mitmischen. Mit drei Millionen Followern auf Douyin ist er ein mittelgroßer Influencer. Er verkauft in seinen Shows für üppige Provisionen viele Produkte deutscher Marken. Lesches Auftritte erinnern an Teleshopping-Kanäle, aber mit deutlich mehr Tempo als auf deutschen TV-Sendern und mit Interaktion mit den Zuschauern im Chat. Er erklärt den brutalen Kampf um Aufmerksamkeit im chinesischen Livestreaming-Markt mit dem Diktat der Algorithmen, die entscheiden, welchen Nutzern welche Kanäle angezeigt werden. "Die große Masse stößt beim Scrollen auf einen Livestream und klickt darauf, weil der Ausschnitt, den sie sehen, ganz interessant oder lustig aussieht", sagt er. "Die Aufmerksamkeitsspanne chinesischer Nutzer ist sehr, sehr kurz." Die Algorithmen der Plattformen bevorzugten Streams, bei denen "die Post abgeht, wo viele Menschen Fragen stellen, kommentieren oder viel gekauft wird". Je mehr Interaktion in einem bestimmten Kanal, desto mehr neuen Menschen schlägt die Plattform diesen Livestream vor.

Stundenlang Streamen für einen Hungerlohn

Lesche selbst ist mit Videos über Deutschland und sein Leben in Peking im chinesischen Internet bekannt geworden. Livestreams macht er erst seit einem guten Jahr. "Die Leute sehen, dass erfolgreiche Livestreamer sehr viel Geld verdienen und sehen darin eine Chance für sich selbst, während die Wirtschaftslage in vielen anderen Bereichen nicht so rosig aussieht", sagt er. "Am Schluss erfolgreich ist aber nur ein kleiner Teil." Der Rest streamt jeden Tag stundenlang für einen Hungerlohn.

Eines der großen Vorbilder ist Austin Li, Spitzname "Lipstick King". Er ist mit seinen Livestreams über Kosmetikprodukte zur Nummer eins unter den Influencern aufgestiegen, Dutzende Millionen Chinesinnen und Chinesen vertrauen seinem Rat, eine Empfehlung von ihm ist Millionen wert. Lis Aufstieg ist eng mit dem Internetkonzern Alibaba verknüpft, dessen Onlineshopping-Plattform Taobao 2016 als erste in China auf Livestreams setzte. Später folgten dann zahlreiche andere Anbieter wie Douyin und Kuaishou, die Taobao zunehmend Marktanteile abnehmen. Arbeiteten Marken auf diesen Plattformen früher vor allem mit Influencern mit eigener Anhängerschaft zusammen, setzen viele mittlerweile recht erfolgreich auf eigene Livestreams mit unbekannten Moderatoren, um ihre Produkte zu vertreiben.

Detailansicht öffnen *erwartet (Foto: SZ-Grafik/Genuine Analysis)

Und Taobao versucht, einen neuen Trend zu etablieren: Virtuelle Moderatoren. Klickt man auf einen von deren Livestreams, wird man von einem fröhlichen Avatar mit Namen begrüßt. "Ich habe dich vermisst", heißt es dann. Und: "Hier ist ein Produkt, das exklusiv auf dich zugeschnitten wurde, ich werde es dir später vorstellen." Auf Fragen in den Kommentaren geht die künstliche Intelligenz jedoch nicht wirklich ein - noch nicht.

"Langfristig könnten Robo-Moderatoren Kostenvorteile bringen, da sie keine Pause brauchen und nicht krank werden", sagt Damian Maib, der in China die Marketingagentur Genuine German betreibt. Er berät deutsche Firmen auf ihrem Weg ins chinesische Internet und hat ein Studio mit zwölf Räumen, in denen seine Mitarbeiter selbst vor der Kamera Produkte verkaufen. Die virtuellen Moderatoren könnten Vorgaben "genauer umsetzen, die Fehlergefahr könnte künftig kleiner sein."

Denn Fehler können im chinesischen Netz schnell existenzbedrohend werden. Selbst die bekanntesten Streamer müssen stets fürchten, Opfer der Zensur zu werden. Austin Li etwa zeigte am Vorabend des letzten Jahrestags des Tiananmen-Massakers einen Eiscremekuchen in der Form eines Panzers, was als Anspielung auf das ikonische "Tank Man"-Bild verstanden werden könnte. Er verschwand danach über Monate von der Bildfläche. Die ehemalige Nummer zwei unter den Influencern, Huang Wei, auch Viya genannt, verschwand ebenfalls 2021 im Zuge eines Steuerskandals. Dabei war sie von staatlicher Seite kurz davor noch als Vorbild gefeiert worden. Während Li wieder streamt, hält sich Viya seitdem im Hintergrund.

Und auch abseits von Politik und Steuerrecht gibt es viele Regeln, die Influencer beachten müssen. "Man muss wissen, was man sagen darf und was nicht. Ansonsten wird man erst mal geblockt", sagt Maib. "Die automatische Worterkennung ist auf vielen Plattformen sehr gut." Lesche sagt: "Es gibt auf den meisten Plattformen lange Listen mit Schlagworten, die man nicht sagen darf. Da sind zum Beispiel viele medizinische Begriffe dabei, wie Bluthochdruck." Damit solle zwar nur irreführende Werbung verhindert werden, "allerdings macht es das Livestreaming sprachlich mitunter bizarr".

Detailansicht öffnen Papier im Ausschnitt, Männer in Negligés: Mit der Zensur lässt sich spielen, wie auf der Plattform Douyin zu sehen ist. (Foto: Quelle: Douyin.com)

Auch andere Regeln wirken auf Deutsche seltsam: "Ich darf eine Flasche Wein zwar zeigen, aber keinen Wein vor der Kamera trinken. Ich darf ein Messer vorzeigen, aber nicht damit schneiden", zählt Lesche auf. "Wenn Ausländer in einem Stream auftreten wollen, brauchen sie dafür eine extra Lizenz", sagt Maib. "Ob die Regeln von den Plattformen selbst oder vom Staat kommen, weiß ich nicht." So gehen viele Streamer lieber auf Nummer sicher.

Doch auch mit der Zensur lässt sich spielen, wie in einem Video auf der Plattform Douyin: Ein junger Mann tanzt zu Pop-Musik. So weit ganz normal. Ungewohnt ist jedoch seine Kleidung: Er trägt Spitzenunterwäsche für Frauen. Veröffentlicht hat das Video ein Unterwäsche-Shop, der den Mann offenbar auch in Livestreams modeln ließ.

Manche interpretieren dies als kreative Umgehung mit der wachsenden Zensur von Frauenkörpern in China. Denn wenn Frauen im Internet vermeintlich zu sexy auftreten, können ihre Nutzerkonten schnell gesperrt werden - daher stopfen sich viele weibliche Models Papier in den Ausschnitt oder tragen Klamotten unter dem Negligé. Andere sehen in der androgynen Ästhetik jedoch eine Glorifizierung "verweiblichter" Männer, wogegen der Staat ebenfalls vorgeht. Was am Ende hinter der Aktion stand, bleibt unklar. Doch egal wer sich darüber aufregt, sicher ist eines: Solche Aktionen schaffen Aufmerksamkeit. Und die ist bares Geld wert.