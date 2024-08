Von Florian Müller, Peking

Whistleblower leben gefährlich in China, häufig verschwinden sie kurz nach ihrem Gang an die Öffentlichkeit. Den Anwalt Yi Shenghua aber hielt offenbar nicht einmal diese Gefahr davon ab, loszuwerden, was ihn so beschäftigte. „Um diese unerträgliche Realität zu ändern, bin ich bereit, den entsprechenden Preis zu zahlen“, erklärte er. Zuvor hatte er am Mittwoch brisante Unterlagen auf der Online-Plattform Weibo geteilt.