21. November 2018, 18:49 Uhr China Gefälschte Kondome

Die Polizei in China hat 500 000 gefälschte Kondomschachteln sichergestellt.

Die Polizei in China hat 500 000 Schachteln mit gefälschten Kondomen sichergestellt. 17 Verdächtige wurden festgenommen. Diesen wird vorgeworfen, die nachgemachten Kondome unter internationalen Markennamen wie Durex und Okamoto verkauft zu haben, wie die Sicherheitsbehörden der ostchinesischen Stadt Wenzhou mitteilten. Die Verhütungsmittel wurden an Supermärkte, Automatenketten und Hotels geliefert. Die Polizei beschrieb die Qualität der Kondome als "sehr einfach und grob". Der Wert der sichergestellten Präservative wurde mit umgerechnet 6,3 Millionen Euro, angegeben. Kondome gehören in China zu den Produkten, die am häufigsten gefälscht werden.