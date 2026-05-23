Zum Hauptinhalt springen

ChinaMindestens acht Tote nach Minenunglück

Ein chinesisches Feuerwehrauto (Archivbild).
Ein chinesisches Feuerwehrauto (Archivbild). Johannes Neudecker/dpa

Nach einer Explosion sind dutzende Arbeiter in einem nordchinesischen Kohlebergwerk eingeschlossen. Die Rettungsarbeiten laufen weiter.

Nach einer Gasexplosion in einer chinesischen Kohlemine sind mindestens acht Menschen gestorben. Weitere 38 Bergleute sind nach wie vor in dem Kohlebergwerk im Landkreis Qinyuan in der nordchinesischen Provinz Shanxi eingeschlossen, wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Das Unglück ereignete sich bereits am Freitagabend. Um 19:30 lokaler Zeit soll es eine Explosion gegeben haben. Die Agentur Xinhua berichtete zuvor, die Kohlenmonoxidwerte in der Mine hätten „Grenzwerte überschritten“.

Bis in die frühen Morgenstunden wurden insgesamt 201 Menschen aus der Mine geborgen, darunter die acht Toten. Die Rettungsarbeiten dauern weiter an. Zur Unglücksursache waren zunächst keine gesicherten Informationen bekannt. In der Provinz Shanxi gibt es mehrere Kohleminen, bereits in der Vergangenheit gab es Unfälle.

© SZ/dpa/rauscht - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

SZ-Podcast „China und wir“
:Wie China zur Hightech-Macht wurde

Die Lösung vieler Probleme in China heißt oft: Mehr Tech, mehr Roboter. Aber zu welchem Preis?

Lea Sahay und Gregor Scheu

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite