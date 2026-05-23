Nach einer Gasexplosion in einer chinesischen Kohlemine sind mindestens acht Menschen gestorben. Weitere 38 Bergleute sind nach wie vor in dem Kohlebergwerk im Landkreis Qinyuan in der nordchinesischen Provinz Shanxi eingeschlossen, wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Das Unglück ereignete sich bereits am Freitagabend. Um 19:30 lokaler Zeit soll es eine Explosion gegeben haben. Die Agentur Xinhua berichtete zuvor, die Kohlenmonoxidwerte in der Mine hätten „Grenzwerte überschritten“.

Bis in die frühen Morgenstunden wurden insgesamt 201 Menschen aus der Mine geborgen, darunter die acht Toten. Die Rettungsarbeiten dauern weiter an. Zur Unglücksursache waren zunächst keine gesicherten Informationen bekannt. In der Provinz Shanxi gibt es mehrere Kohleminen, bereits in der Vergangenheit gab es Unfälle.