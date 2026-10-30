Zum Hauptinhalt springen

Nationalismus in ChinaWer einen Ausländer liebt, gilt als Verräterin

Lesezeit: 4 Min.

Chinesische Frauen seien Ausländern gegenüber „zu aufgeschlossen“, sie würden ausländische Männer geradezu „verehren“, finden viele chinesische Männer.
Chinesische Frauen seien Ausländern gegenüber „zu aufgeschlossen“, sie würden ausländische Männer geradezu „verehren“, finden viele chinesische Männer.
Foto: Seljan Salim/Unsplash

Mehrere Frauen in China werfen einem US-amerikanischen Influencer vor, sie sexuell ausgenutzt zu haben. Doch die Empörung im Land richtet sich jetzt vor allem gegen Chinesinnen, die ausländische Partner haben. Was steckt dahinter?

Von Lea Sahay, Peking

SZ bei Google bevorzugen

Die Lösung sei ganz einfach: „Frauen, die einen Ausländer heiraten, sollte automatisch die chinesische Staatsangehörigkeit entzogen werden“, schreibt ein User, und es ist nur einer von vielen Kommentaren, die sich seit Wochen in den chinesischen sozialen Medien finden. Frauen mit ausländischen Partnern werden dort als „Rassen-Verräterinnen“ beschimpft. Sie würden „Dämonen und Monster“ heiraten. Teils werden Fotos von Paaren unterschiedlicher Herkunft verbreitet. Gerade wenn die männlichen Partner nicht weiß sind, werden die chinesischen Frauen mit Hasskommentaren überzogen.

Zur SZ-Startseite

Rassismus in China
:Babypuppe Natasha, gequält und zerquetscht

In China wird eine schwarze Puppe zum Verkaufsschlager, als Objekt für Misshandlungen aller Art. Die Behörden sprechen Warnungen aus – aber nicht etwa wegen Rassismus.

SZ PlusVon Lea Sahay

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite