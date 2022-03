Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines ist verunglückt. Wie das chinesische Staatsfernsehen und die Agentur Xinhua berichten, passierte das Unglück in der Nähe der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Über Opfer und Ursache wurde bisher nichts bekannt. Die Luftfahrtbehörde in Peking bestätigte den Absturz. Es seien 132 Menschen an Bord gewesen, einschließlich neun Besatzungsmitgliedern. In ersten Berichten war noch von 133 Insassen die Rede gewesen.

Nach ersten Angaben handelt es sich um eine Boeing 737-800NG. Sie war auf dem Weg von Kunming nach Guangzhou, die Flugnummer war MU5735. Bisher nicht verifizierte Videos im Internet zeigen, wie offenbar ein Feuer in den Bergen ausgebrochen ist. Rettungskräfte seien unterwegs, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV. Laut einer Flugspur, die auf Flightradar 24 zu sehen ist, brach das Signal der Maschine um 7.22 Uhr deutscher Zeit südöstlich von Wuzhou ab, gut 250 Kilometer westlich von Guangzhou.