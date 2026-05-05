Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in der zentralchinesischen Provinz Hunan sind mindestens 21 Menschen getötet und 61 weitere verletzt worden. Das Unglück ereignet sich am Montagnachmittag in Liuyang, das als Chinas Feuerwerkshochburg gilt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters handelt es sich um die Firma Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company in der Provinzhauptstadt Changsha; eine Stellungnahme des Unternehmens liegt nicht vor.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ordnet an, mit allen Kräften nach Vermissten zu suchen, Verletzte zu behandeln und die Ursache rasch zu untersuchen. Verantwortliche sollen zur Rechenschaft gezogen werden.

China produziert einen Großteil der weltweit verkauften Feuerwerkskörper. Im vergangenen Jahr exportierte das Land Feuerwerk im Wert von 1,14 Milliarden Dollar, mehr als zwei Drittel des weltweiten Absatzes. Trotz behördlicher Kontrollen kommt es in der Branche immer wieder zu tödlichen Unfällen – erst im Juni 2025 starben bei einer Explosion in Hunan mindestens neun Menschen.