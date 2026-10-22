Nach einem schweren Erdbeben in Tibet mit mindestens 16 Toten laufen die Such- und Rettungseinsätze weiter. Die Zahl der Verletzten stieg chinesischen Staatsmedien zufolge auf 54. Am Vortag waren die Behörden noch von 32 Verletzten ausgegangen.

Im Kreis Baqing in Chinas autonomer Region Tibet hatte in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) die Erde mit einer Stärke von 7,0 in einer Tiefe von rund 10 Kilometern gebebt, wie die chinesische Erdbebenwarte mitteilte. Seitdem wurden in der Region mehrere Nachbeben registriert.

Das Epizentrum des Bebens wurde im Kreis Baqing lokalisiert, der zur Stadt Nagqu gehört. Tibets Hauptstadt Lhasa liegt etwa 400 Kilometer weiter südwestlich. Die Gegend um Nagqu gilt als dünn besiedelt. Das Gebiet im Bereich des Epizentrums liegt laut Xinhua durchschnittlich auf einer Höhe von 4800 Metern.

Unter Berufung auf die Rettungskräfte berichtete das Staatsfernsehen, dass mehr als 330 beschädigte Häuser gezählt worden seien. Die Regierung entsandte demnach 350 Rettungskräfte der Feuerwehr und 83 Fahrzeuge ins Katastrophengebiet. Es gelte, die Such- und Rettungsmaßnahmen mit aller Kraft voranzutreiben, die Verletzten medizinisch zu versorgen und die Zahl der Toten und Verletzen so gering wie möglich zu halten, sagte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping der Nachrichtenagentur Xinhua zufolge.

Tibet wurde damit erneut von einer schweren Naturkatastrophe erfasst. Mehr als tausend Kilometer von Nagqu entfernt hatte Ende August eine Sturzflut im Südwesten der autonomen Region einen Grenzort unter sich begraben und sich anschließend talwärts nach Nepal ergossen. Auf beiden Seiten der Grenze kamen bei der Naturkatastrophe insgesamt etwa 1450 Menschen ums Leben, mehr als 5500 galten Anfang Oktober immer noch als vermisst.

Tibet und der Südwesten Chinas sowie Nepal und Nordindien werden häufiger von Erdbeben heimgesucht, die durch die Kollision der indischen und eurasischen tektonischen Platten verursacht werden. In Tibet hatte sich zuletzt im Januar 2025 im Kreis Tingri ein schweres Erdbeben mit der Stärke 6,8 ereignet. Das Gebiet lag auf der Nordseite des Mount Everests. Mindestens 126 Menschen kamen damals ums Leben.