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NaturkatastropheTote und Verletzte bei Erdbeben in Tibet

Ein Krankenwagen des chinesischen Roten Kreuzes. (Archivbild)
Ein Krankenwagen des chinesischen Roten Kreuzes. (Archivbild)
Johannes Neudecker/dpa

Das Beben im Westen Chinas, in der autonomen Region Tibet, wird mit einer Stärke von 7,0 angegeben. Nun gibt es erste Berichte über Opfer.

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Bei dem schweren Erdbeben in China sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 32 weitere seien bei dem Unglück in der autonomen Region Tibet verletzt worden, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf den Katastrophenschutz der Stadt Nagqu. Elf der Verletzten befanden sich demnach in kritischem Zustand. Durch die Erschütterungen seien nach ersten Erkenntnissen mehr als dreihundert Häuser eingestürzt.

Das Erdbeben der Stärke 7,0 ereignete sich nach Angaben des US-Geologischen Dienstes (USGS) und der chinesischen Erdbeben-Beobachtungsstelle um 22.33 Uhr Ortszeit (16.33 Uhr MESZ) circa 180 Kilometer nordöstlich von Nagqu in einer Tiefe von zehn Kilometern. Seitdem wurden in der Region mehrere Nachbeben registriert.

Das Epizentrum des Bebens wurde im Kreis Baqing lokalisiert, der zur Stadt Nagqu gehört. Tibets Hauptstadt Lhasa liegt etwa 400 Kilometer weiter südwestlich. Die Gegend um Nagqu gilt als dünn besiedelt. Das Gebiet im Bereich des Epizentrums liegt laut Xinhua durchschnittlich auf einer Höhe von 4 800 Metern.

Es war das stärkste Erdbeben in diesem Jahr in China. Auf der tibetanischen Hochebene wurden seit 1900 eine Reihe schwerer Beben verzeichnen. Die schlimmste Erdbebenkatastrophe ereignete sich laut USGS im Jahr 1950, als bei einem Beben der Stärke 8,6 mehr als viertausend Menschen starben.

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