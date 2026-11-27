Ein Leben lang suchte Teresita Padilla nach ihren Kindern, die ihr während der Militärdiktatur in Chile weggenommen worden waren. Jetzt hat sie zwei von ihnen getroffen.

Er sei hart im Nehmen, hatte Tim Rolnick vor dem Wiedersehen gesagt. Er tue das alles ohnehin nicht für sich, sondern für seine Mutter. Damit sie endlich ihren Frieden finden könne.