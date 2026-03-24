Tumbler Ridge wird wohl noch sehr lange brauchen, um die Tragödie zu begreifen, die die kanadische Gemeinde am 10. Februar traf. An diesem Tag erschoss Jesse Van R., 18, erst ihren elfjährigen Bruder und ihre Mutter. Dann fuhr sie zur Tumbler Ridge Secondary School, einer weiterführenden Schule, und tötete fünf Schüler, zwölf und dreizehn Jahre alt, und eine Lehrerin, bevor sie sich selbst das Leben nahm. Ein ganzes Land war erschüttert von der Tat in dem 2400-Einwohner-Ort in British Columbia. Anders als ihre amerikanischen Nachbarn sind die Kanadier Schulamokläufe nicht gewohnt.