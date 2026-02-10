Charlotte Merz , 65, Kanzlergattin, stellt die Wichtigkeit des Helmtragens unter Beweis. Sie ist am Samstagnachmittag ins Krankenhaus gekommen, nachdem sie bei einer Radtour mit ihrem Mann Friedrich Merz , 70, im sauerländischen Arnsberg gestürzt war. Das bestätigte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Auch weil sie von einem Helm geschützt war, hat sie keine gravierenden Verletzungen davongetragen und wurde nach kurzer Beobachtung wieder entlassen“, sagte die Sprecherin. Und: „Der Bundeskanzler selbst war stets an ihrer Seite.“ Am Tag danach habe Friedrich Merz dann eine neue Radtour gestartet.

(Foto: Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

Margot Robbie, 35, Schauspielerin, erinnert sich an ein pietätloses Männergeschenk aus den Anfangszeiten ihrer Karriere. Ein Kollege, mit dem sie damals arbeitete, habe ihr das Buch „Why French Women Don’t Get Fat“ von 2007 überreicht, antwortete sie in einem Videointerview für Complex mit der Sängerin Charlie xcx auf die Frage, was das schlimmste Geschenk sei, das sie je bekommen habe. „Es war im Grunde ein Buch, das dir sagt: Iss weniger“, sagte Robbie. „Ich war nur so: ‚Whoa, f***, Dude.‘“ Den Namen des Kollegen verriet sie nicht. Charlie xcx konnte mithalten, was schlimme Geschenke angeht: „Ich habe mal ein kleines Glas mit der Asche der Mutter eines meiner Fans bekommen.“

(Foto: youtube.com/@NFL)

Lincoln Fox Ramadan, 5, Grammy-Empfänger, beendet Spekulationen um seinen Auftritt in der Super-Bowl-Halbzeitshow. Auf Social Media hatten Menschen gerätselt, ob es sich bei dem Kind, dem Sänger Bad Bunny in der Show einen Grammy überreichte, um den fünfjährigen Liam Ramos handele. Jenen Jungen, der Ende Januar von Mitarbeitern der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen und später wieder freigelassen wurde. Mit einem Instagram-Post brachte Ramadan, seines Zeichens Kinderschauspieler, nun Klarheit: „Das bin ich! Was ein unglaublicher Tag. Ich wurde als junger Benito gecastet.“ Benito Antonio Martínez Ocasio ist der bürgerliche Name des puerto-ricanischen Superstars Bad Bunny. Ramadan verkörperte den kleinen Bad Bunny, der als Junge gebannt vor dem Fernseher sitzt und seinen eigenen Grammy-Gewinn verfolgt. „Ein symbolischer Moment, in dem sein älteres Ich seinem jüngeren Ich einen Grammy übergibt und ihn daran erinnert, dass Träume wirklich wahr werden“, schrieb Ramadan.

(Foto: Charlie Riedel/Charlie Riedel/AP/dpa)

Bad Bunny, 31, Grammy-Gewinner, hat Tabula rasa auf seinem Instagram-Account gemacht. Sämtliche Beiträge wurden gelöscht, was für Verwunderung unter seinen mehr als 53 Millionen Followern auf der Plattform gesorgt hat. Seine Posts sind einen Tag nach seiner Show in der Halbzeit des Super Bowl ohne Angabe von Gründen verschwunden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Bad Bunny auf Instagram zurückzieht. Anfang 2023 hatte er sein Profil vorübergehend auf privat umgestellt, nachdem er angekündigt hatte, eine Pause von der Öffentlichkeit zu nehmen.

(Foto: (Foto: Adam Davy))

Romeo Beckham, 23, Model und Ex-Fußballspieler, ergreift mit einem neuem Tattoo Partei im Familienstreit. Ein Tattoo-Studio aus London hat auf Instagram Fotos von dem Schriftzug „Family“ auf einem Nacken gepostet und Romeo Beckham dazu verlinkt. Zuvor hat sein Bruder Brooklyn Peltz Beckham, 26, britischen Medienberichten zufolge mehrere seiner Tattoos überstochen, die er zu Ehren seiner Eltern und Geschwister getragen hatte. Brooklyn hat vor Kurzem öffentlich mit seinen Eltern, dem britischen Promipaar David, 50, und Victoria Beckham, 51, gebrochen.