Charlotte Knobloch, 93, prominente deutsche Jüdin, kaute ihren ersten Kaugummi in einem historischen Moment. 1945 kamen US-Soldaten in das fränkische Dorf, in dem sie von ihrer Familie versteckt worden war. „Sie haben uns Kindern Süßigkeiten zugeworfen“, sagte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern der Abendzeitung. „Es war der Tag, an dem ich meinen Freunden gesagt habe, dass ich eigentlich anders heiße. Sie haben das nicht verstanden, aber dann ihren Eltern erzählt.“ Knobloch verdankt ihr Überleben in der Nazizeit einer List: Eine ehemalige Hausangestellte ihres Onkels nahm sie 1942 in ihre fränkische Heimat mit und gab sie dort als uneheliche Tochter aus. Ihre Großmutter, bei der sie nach der Scheidung der Eltern aufgewachsen war, wurde im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Der Pfarrer des Dorfes gehörte zu den wenigen, die über die wahre Identität des jüdischen Mädchens Bescheid wussten. In den letzten Kriegstagen sei er in Panik geraten, weil die SS das Dorf besetzte, und habe Knobloch mehrere Tage in einem unterirdischen Gang versteckt, bis die SS weiterzog. Als Knobloch wieder rauskam, „fuhren bereits amerikanische Panzer den Berg hinauf ins Dorf“.