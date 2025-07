Charlize Theron , 49, Action-Schauspielerin, blickt auf eine Knochenbruch-Karriere zurück. „Ich hatte Operationen an beiden Ellbogen, meiner rechten Schulter, meinem Daumen, meinem Handgelenk“, erzählte Theron im Interview mit der New York Times . Bei ihrem ersten „Action-Versuch“ für einen Film vor 20 Jahren sei sie bei einem Handstandüberschlag „unglücklich“ mit dem Genick auf eine Betonbrücke gefallen. Inzwischen komme noch das Alter hinzu: „Mein Gradmesser ist normalerweise, wenn ich mich nicht bücken kann, um mich auf die Toilette zu setzen. Dann weiß ich: Es war ein harter Tag. Wenn du dich an beiden Wänden festhalten musst, um den Hintern auf den Sitz zu kriegen.“ Theron, die sich mit Uma Thurman im neuen Netflix-Film „The Old Guard 2“ bekriegt, beobachtet noch immer, dass Frauen es in dem Genre schwerer haben. „ Actionfilme mit weiblichen Hauptdarstellern bekommen seltener grünes Licht“, sagte sie, Männer hingegen oft einen Freifahrtschein. „Wenn Frauen so etwas machen und der Film vielleicht nicht ganz zündet, bekommen sie nicht unbedingt eine zweite Chance.“

(Foto: Amy Harris/Invision/AP/dpa)

Matt Cameron, 62, Schlagzeuger von „Pearl Jam“, wirft die Drumsticks hin. Nach fast 30 Jahren verlässt der Musiker die Rockband. „Es war eine unglaubliche Zeit“, schrieb Cameron bei Instagram. Er bedankte sich bei seinen Bandkollegen für die „Chance seines Lebens“, die sie ihm 1998 mit seiner Aufnahme in die Gruppe gegeben hatten. Cameron, der vielfach ausgezeichnet wurde und unter anderem auch für die Band „Soundgarden“ spielte, verriet zunächst nicht, wie es für ihn weitergeht. „Bald mehr“, versprach er nur. Die restlichen Bandmitglieder bedankten sich ebenfalls via Instagram bei Cameron. Er werde „zutiefst vermisst“ werden.

(Foto: Annette Riedl/Annette Riedl/dpa)

Heinz Hoenig, 73, Schauspieler, geht wieder unter Leute. Nach einer schweren Krankheit hat er sich erstmals wieder öffentlich gezeigt, im schwarzen Anzug und gestützt von seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig. Auf die Frage einer Reporterin, woher er so viel Kraft nehme, antwortete er mit leiser Stimme: „Ich hab’ meine Familie, die gibt mir so viel Kraft. Und ich hab’ sowieso Kraft.“ Der Bild-Zeitung hatte der Schauspieler kürzlich gesagt, er mache gute Fortschritte und wolle wieder Filme drehen. Hoenig war vergangenes Jahr wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht worden und hatte zeitweise im künstlichen Koma gelegen. Anschließend war er an der Speiseröhre operiert worden. Sein Management hatte eine Spendenkampagne gestartet, um die Krankenhaus- und Behandlungskosten zu decken, da der Schauspieler keine Krankenversicherung habe.

(Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa)

Lewis Capaldi, 28, Sänger, hat seine Stimme zurück. Nachdem sie ihm beim Glastonbury Festival 2023 auf der Bühne teilweise versagt hatte, hatte Capaldi eine Auszeit genommen sowie eine Therapie angefangen. „Therapie war ein enorm wichtiger Teil meiner letzten zwei Jahre, ein wesentlicher Grund dafür, dass ich wieder Musiker sein kann“, sagte Capaldi nun in einem Video der Online-Therapieplattform „BetterHelp“. Er erinnert sich gut an den Auftritt damals: „Ich war auf der Bühne und war im kompletten Autopilot-Modus.“ In seinem Kopf habe er sich weit weg gefühlt. „Wenn ich es mir jetzt anschaue, fühle ich mich traurig.“ Dieses Jahr aber feierte Capaldi, der schon 2022 seine Tourette-Erkrankung öffentlich gemacht hatte, sein Comeback beim Glastonbury-Festival.