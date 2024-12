von Michael Neudecker, London

Der König ist auf dem Foto angemessen behängt, mit Sternen, Orden, Kreuzen, Medaillen, Ketten, mit der Hand umklammert er einen Säbel. Das Bild von Charles III. in der Uniform des Admiral of the Fleet wurde schon vor einem Jahr vom Fotografen Hugo Burnand in Windsor Castle aufgenommen, es ist eines dieser Bilder, wie man sie kennt von Monarchen, von britischen zumal, was auch daran liegt, dass diese Bilder traditionell in diversen öffentlichen Gebäuden im Vereinigten Königreich aufgehängt werden.