Leute des Tages:Euphorischer Gandalf

Detailansicht öffnen (Foto: Etienne Laurent/picture alliance / dpa)

Ian McKellen, 81, britischer Schauspieler, fühlt sich euphorisch. Grund dafür ist ein Piecks in den Arm des Gandalf-Darstellers ("Herr der Ringe"). Kurz nach der Zulassung des Impfstoffs in Großbritannien hat sich McKellen impfen lassen, wie die britische Nachrichtenagentur Press Association meldete. "Es ist schmerzlos und es ist praktisch", resümiert er auf Twitter. In seiner Begeisterung rief McKellen dazu auf, es ihm gleichzutun. "Es muss sein - nicht nur für sich selbst, sondern für die Menschen, die einem wichtig sind. Man tut es für die Gesellschaft", sagte er.

Detailansicht öffnen (Foto: ERIC GAILLARD/AFP)

Charlène, 42, Fürstin von Monaco, rebelliert - wenn auch nur optisch. Bei der traditionellen Weihnachtsbaum-Zeremonie in Monaco zeigte sie sich mit Sidecut. Passend zur Teil-Rasur trug die Fürstin am Mittwoch dunkles Make-up und eine mit goldenen Pailletten bestickte Maske. In diesem Punk-Look verteilte die Adelige bei der Feier Geschenke an Kinder.

Detailansicht öffnen (Foto: Ian West/dpa)

Paul McCartney, 78, ehemaliger Beatles-Sänger, wünscht sich einen Rückblick in Bildern. Bislang noch ohne einen Titel plant der Musiker eine Doku-Serie über seine Karriere, berichtet das US-Branchenmagazin Deadline. Die Filme sollen mit seiner Zeit als Beatle beginnen und sich bis zu McCartneys Gegenwart reichen. Dabei unterstützt ihn der US-Musikproduzent Rick Rubin. Einen Trailer zum Werk in Schwarz-Weiß ist bereits im Internet aufrufbar. In der sechsteiligen Reihe werden erstmal auch Bänder von Beatles-Aufnahmen gezeigt werden, die bislang in den berühmten Abbey Road Studios verborgen blieben.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/picture alliance/dpa)

Anna Loos, 50, Schauspielerin, hat alles im Griff. Sie besorge das ganze Jahr über kleine Sachen für die selbstgebastelten Adventskalender ihrer Kinder, sagte sie der Bild-Zeitung. Und auch einen Weihnachtsbaum habe die Familie schon: Eigentlich ist dafür ihr Mann, der Tatort-Kommissar Jan Josef Liefers zuständig. Der aber braucht ihr zu lange: "Jan Josef ist immer so ein Letzte-Drücker-Typ."

Detailansicht öffnen Lars Meiser, Pfarrer, in der Kochshow "Das perfekte Dinner" (Foto: TV Now/ITV)

Lars Meiser, 37, Pfarrer in Saarbrücken, ist modisch auf der Höhe. Der Kirchenmann war in dieser Woche Kandidat der TV-Show "Das perfekte Dinner". Seine Teilnahme begründete er damit, ein "positives Bild von Kirche" vermitteln zu wollen. Ich wollte auch zeigen, dass ich mich selbst versorge - um das alte Bild vom Pfarrer, der sich von seiner Haushälterin bekochen lässt, etwas zu widerlegen", sagte er dem Portal katholisch.de. Die anderen Kandidaten hätten zunächst nicht registriert, wer er sei, berichtete Meiser. "Eine Kandidatin hat den Kollar ein 'fashion piece' genannt, als wäre das ein nettes Accessoire."