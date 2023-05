Mordverdacht an der Charité

Auf dem Campus Virchow in Berlin-Wedding arbeitete bis Sommer 2022 der Kardiologe, der nun festgenommen wurde.

In Berlin wird ein Kardiologe der Charité wegen Mordverdachts verhaftet. Dass Patientinnen und Patienten Opfer von Verbrechen werden, ist gar nicht so selten. Mordende Ärzte hat es in der deutschen Geschichte aber kaum gegeben.