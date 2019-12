Bei einem Messerangriff während einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind im US-Bundesstaat New York Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen verletzt worden. Ein Mann sei am Samstagabend in das Haus eines Rabbis in der Ortschaft Monsey gestürmt und habe dort auf Festgäste eingestochen, berichtete die New York Times unter Berufung auf Behördenvertreter. Anschließend habe der Täter mit einem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Gegen Mitternacht sei er gefasst worden.

"Wir haben absolut keine Toleranz für solche Hasstaten"

Der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, zeigte sich entsetzt. In einer Erklärung nannte er den Vorfall eine "abscheuliche und feige Tat". Er weise die Einsatzgruppe Hasskriminalität der Polizei zu sofortigen Ermittlungen an. "Antisemitismus und Fanatismus jeglicher Art widersprechen unseren Werten von Inklusion und Vielfalt und wir haben absolut keine Toleranz für solche Hasstaten."

Die Justizministerin des US-Staats, Letitia James, zeigte sich "zutiefst verstört" und sicherte der jüdischen Gemeinschaft ihre Solidarität zu. Die Anti-Terror-Ermittler der New Yorker Polizei hielten sich nach eigenen Angaben ebenfalls über das Geschehen auf dem Laufenden.

Halbes Dutzend antisemitisch motivierter Angriffe in New York

Auch Israels Präsident Reuven Rivlin sprach von einer "schrecklichen Attacke". "Antisemitismus ist nicht nur ein jüdisches Problem und sicher nicht nur das Problem des israelischen Staates. Wir müssen zusammenarbeiten, um dem wachsenden Bösen entgegenzutreten, das eine echte globale Bedrohung ist."

In der Stadt New York - die Metropole liegt etwa 40 Kilometer südlich von Monsey - waren erst kürzlich die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden, nachdem es dort ein halbes Dutzend antisemitisch motivierter Angriffe während der Chanukka-Feierlichkeiten gegeben hatte. Mit dem mehrtägigen Lichterfest gedenken Juden jedes Jahr der Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung.