Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Endspiel der Champions League ist es am Sonntagabend in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Auch in Marseille randalierten enttäuschte Fans. In Paris wurden in der Nacht zu Montag Fahrzeuge in Brand gesetzt, Schaufenster zertrümmert und Geschäfte verwüstet. Die Randalierer bewarfen auch Sicherheitskräfte mit Flaschen und feuerten Feuerwerkskörper in ihre Richtung ab.

Die Sicherheitskräfte wiederum setzten Tränengas und Gummigeschosse ein. Bis kurz nach Mitternacht wurden nach Angaben der Pariser Polizei 22 Menschen festgenommen. Die gewalttätigen Konfrontationen dauerten danach weiter an.

Trotz der Corona-Pandemie hatten 5000 PSG-Fans im Parc des Princes - dem Heimstadion von PSG - die Übertragung des Finales verfolgen dürfen, das in Lissabon stattfand. Die Ausschreitungen hatten bereits während des Fußballspiels begonnen und weiteten sich danach auf den Prachtboulevard Champs-Elysées aus.