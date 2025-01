Timothée Chalamet , 29, Schauspieler, darf keine Leihräder auf dem roten Teppich parken. Der Schauspieler war bei der Londoner Premiere seines Films „A Complete Unknown“ überraschend mit einem E-Bike erschienen, das er direkt vor dem Schriftzug des Films etwas umständlich abstellte, wie auf Videos im Internet zu sehen ist.Dies war aber anscheinend nicht erlaubt, erzählte er in der französischen Talkshow „Quotidien“. Die Leihfirma fordere von ihm eine Strafzahlung von 65 Pfund, also knapp 80 Euro. „Das ist schrecklich, weil es eine Werbung für sie war!“, fügte der Schauspieler hinzu. Der Grund für seine Anreise mit dem Fahrrad war laut Chalamet der dichte Londoner Verkehr.

(Foto: Evan Agostini/dpa)

Drew Barrymore, 49, US-Schauspielerin, macht kurzen Prozess mit untreuen Männern. In ihrer Talkshow „The Drew Barrymore Show“ erzählte sie, dass sie sich früher an einem Ex-Freund ausführlich gerächt habe. Sie habe alle seine Sachen aus ihrem Haus genommen und in sein Auto gelegt, so Barrymore. „Dann habe ich sein Auto die Einfahrt heruntergerollt, es dort stehen lassen und bin einfach weggegangen.“ Und dann habe sie sich mit der Frau verabredet, mit der ihr Partner sie betrogen hatte, dabei ließ sie ihn sogar zuschauen. „Ich sagte: ‚Du wirst hier sitzen und uns beiden zuhören, wie wir reden! Also halt die Klappe und hör zu!‘“, führte Barrymore aus. Um welchen Mann es sich handelte, verschwieg sie. Nach dem Treffen habe sie ihn jedenfalls nach Hause gebracht und gesagt, er solle verschwinden.

Francis Woolf, Mitinhaber eines Restaurants in Norwich, schaltet sich in den Kulturkrieg um die Pizza Hawaii ein. Sein Lokal Lupa Pizza verlangt für die mit Ananas belegte Pizza künftig 100 britische Pfund (umgerechnet knapp 119 Euro). Auf der Speisekarte steht als Erklärung: „Yeah, für £100 kannst du sie haben. Bestell auch Champagner! Komm schon, du Monster!“ Dem Blättchen Norwich Evening News sagte Woolf als Begründung für den medial gut ausgeleuchteten Stunt, er verabscheue Pizza Hawaii aus tiefstem Herzen.