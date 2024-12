CEO-Mord in New York

Von Boris Herrmann, New York

Das „Mangione Aquatic Center“ in Baltimore war in diesem Jahr bereits Austragungsort von bemerkenswerten Sportwettbewerben. Hier fanden unter anderem die „National Catholic High School Swimming and Diving Championships“ statt. Dass diese Schwimmhalle, die zum Campus der Loyola Universität gehört, den Namen Mangione trägt, verbindet sie mit der Hochrisiko-Geburtenstation des „Greater Baltimore Medical Centers“. In beiden Fällen hat sich die im US-Bundesstaat Maryland bestens bekannte Unternehmerfamilie Mangione als Großspender hervorgetan.