Geheimnisse gibt es, die kommen so laut und grell daher, dass sie ihr Mysterium schnell verlieren. Céline Dion ist zurück. Die kanadische Sängerin hat sich zu ihrem 58. Geburtstag den Eiffelturm gemietet und ihn in tausend Lichtern erstrahlen lassen, etwa so, wie andere Kerzen in einen Kuchen stecken. „Bon anniversaire à moi“, sagte sie dazu, „mir alles Gute zum Geburtstag“. Aber die Selbstwünsche waren natürlich nur Beigemüse für das vielleicht spektakulärste Comeback in diesem Jahr. Die Menschheit liebt Comebacks, gerade wenn sie Frucht besonderer Resilienz sind, wie in diesem Fall.
Comeback in ParisCéline Dion schenkt sich selbst zum Geburtstag den großen Auftritt
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Seit sechs Jahren spielt der kanadische Superstar kein Konzert mehr – wegen einer seltenen Nervenkrankheit. Mysteriöse Plakate schürten in Paris in den vergangenen Tagen Gerüchte, die Céline Dion jetzt mit einer Lichtshow bestätigt. Sie wird wieder singen.
Von Oliver Meiler, Paris
Olympia:Und dann steht Céline Dion plötzlich auf dem Eiffelturm
Sie leidet unter einer seltenen, unheilbaren Krankheit. Es galt als unsicher, ob sie jemals wieder auftreten würde. Doch dann singt der Star auf der größten Bühne, die man sich vorstellen kann: der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele.
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