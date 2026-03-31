Geheimnisse gibt es, die kommen so laut und grell daher, dass sie ihr Mysterium schnell verlieren. Céline Dion ist zurück. Die kanadische Sängerin hat sich zu ihrem 58. Geburtstag den Eiffelturm gemietet und ihn in tausend Lichtern erstrahlen lassen, etwa so, wie andere Kerzen in einen Kuchen stecken. „Bon anniversaire à moi“, sagte sie dazu, „mir alles Gute zum Geburtstag“. Aber die Selbstwünsche waren natürlich nur Beigemüse für das vielleicht spektakulärste Comeback in diesem Jahr. Die Menschheit liebt Comebacks, gerade wenn sie Frucht besonderer Resilienz sind, wie in diesem Fall.