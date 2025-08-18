Catherine Zeta-Jones , 55, Schauspielerin, und Michael Douglas , 80, Schauspieler, wohnen gerne abwechslungsreich. „Ich weiß, es klingt sehr nach Jetset“, sagte Zeta-Jones der Sunday Times, auf ihre vielen Immobilien angesprochen. „Aber nein, übertrieben ist es nicht.“ Das Paar besitzt laut eigenen Angaben zwei Immobilien in New York, eine in Spanien und eine in Kanada. Das habe Vorteile, zum Beispiel, was ihre Oscar-Trophäen angehe: Eine stehe im New Yorker Landhaus, zwei andere in einer anderen gemeinsamen Wohnung. Man halte sie bewusst getrennt, falls mal was passiere. Die beiden Hollywood-Stars sind seit 25 Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Zeta-Jones gewann ihren Oscar im Jahr 2003 für die beste Nebenrolle im Filmmusical „Chicago“, er 1975 als Produzent von „Einer flog übers Kuckucksnest“ für den besten Film sowie 1988 für „Wall Street“ als bester Hauptdarsteller.

(Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Michelle Yeoh, 63, Schauspielerin („Tiger and Dragon“, „Die Geisha“), und ihr Ehemann Jean Todt, 79, Ex-Rennfahrer und ehemaliger Ferrari-Chef, waren länger verlobt als manch andere verheiratet. 19 Jahre blieben sie in der Vorstufe zum Eheleben, erst vor zwei Jahren traten sie im schweizerischen Genf vor den Altar. Dem People-Magazin verriet die Oscar-Preisträgerin nun das Geheimnis ihrer Beziehung: Ihr Mann zähle nicht die Jahre, sondern die Tage mit ihr, so die Oscar-Preisträgerin Yeoh, das finde er viel romantischer. „Er erzählt mir, dass wir seit 7000 Tagen zusammen sind. Und wenn ich wirklich darum bitte, wird er mir auch Stunden und Minuten schenken.“

(Foto: Sebastien Nogier)

Margaret Qualley, 30, Schauspielerin und Tochter der Darstellerin Andie MacDowell, 67, möchte offenbar ihre Mutter verkuppeln. Während eines Auftritts in der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon traf sie auf Bill Murray, 74, mit dem ihre Mutter in „Und täglich grüßt das Murmeltier“ vor der Kamera gestanden hatte. Qualley meinte: „Ich habe herausgefunden, dass er in Charleston lebt. Meine Mutter lebt in Charleston!“ Während der gemeinsamen Dreharbeiten Anfang der Neunzigerjahre soll Murray jedoch häufig genervt gewesen sein von MacDowells zeitaufwendigem Haarstyling.

(Foto: Manuele Mangiarotti/Manuele Mangiarotti/IPA via ZUMA)

Bella Thorne, 27, Schauspielerin und Sängerin, ist vor ihrem Partner in die Knie gegangen. Schon im Mai 2023 hatte Mark Emms, 46, Produzent, um ihre Hand angehalten. Nun teilte Thorne, nach eigenen Angaben zuletzt polyamourös und pansexuell, auf Instagram ein Video von ihrem neuen Antrag. Die Reaktionen darauf waren gespalten: Manche fanden den doppelten Antrag romantisch, andere meinten, ein Heiratsantrag müsse immer Männersache bleiben. Thorne meinte, sie habe das eher amüsiert.