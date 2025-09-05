Zum Hauptinhalt springen

CatcallingAb wann ist eine obszöne Bemerkung strafbar?

Lesezeit: 4 Min.

Wenn Frauen sich gegen Chauvi-Sprüche wehren, stehen sie schnell unter dem Verdacht der Humorlosigkeit.
Wenn Frauen sich gegen Chauvi-Sprüche wehren, stehen sie schnell unter dem Verdacht der Humorlosigkeit. (Foto: Imago/Bearbeitung: SZ)
  • Die SPD will verbale sexuelle Belästigung (Catcalling) wie obszöne Gesten und sexuelle Kommentare unter Strafe stellen.
  • Die Union lehnt einen entsprechenden Straftatbestand nicht grundsätzlich ab, sieht aber derzeit keinen Handlungsbedarf.
  • Untersuchungen zeigen, dass besonders junge Frauen betroffen sind. Und dass solche Vorfälle Folgen haben: Frauen kleiden sich anders oder ziehen sich aus dem öffentlichen Raum zurück.
Anbaggern, einschüchtern, in die Enge treiben – Catcalling steht in Deutschland nicht unter Strafe. Die SPD will das jetzt ändern und verbale sexuelle Belästigung bekämpfen.  Doch sie stößt auf Widerstand.

Von Constanze von Bullion

So ein bisschen Anbaggern, wen stört das groß? Und ein Kompliment wird man einer attraktiven Frau ja wohl noch machen dürfen. Oder? „Geile, fette Schenkel, da will ich rein“, „Boah, Wahnsinnstitten“ – solche unerbetenen Kommentare sind in Deutschland nicht strafbar. Meistens werden gerade junge Frauen damit bedacht. Wer das ändern und gegen sogenanntes Catcalling vorgehen will, gerät schnell unter Humorlosigkeitsverdacht – oder wird erst mal ausgebremst.

