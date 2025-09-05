Untersuchungen zeigen, dass besonders junge Frauen betroffen sind. Und dass solche Vorfälle Folgen haben: Frauen kleiden sich anders oder ziehen sich aus dem öffentlichen Raum zurück.

Anbaggern, einschüchtern, in die Enge treiben – Catcalling steht in Deutschland nicht unter Strafe. Die SPD will das jetzt ändern und verbale sexuelle Belästigung bekämpfen. Doch sie stößt auf Widerstand.

Von Constanze von Bullion

So ein bisschen Anbaggern, wen stört das groß? Und ein Kompliment wird man einer attraktiven Frau ja wohl noch machen dürfen. Oder? „Geile, fette Schenkel, da will ich rein“, „Boah, Wahnsinnstitten“ – solche unerbetenen Kommentare sind in Deutschland nicht strafbar. Meistens werden gerade junge Frauen damit bedacht. Wer das ändern und gegen sogenanntes Catcalling vorgehen will, gerät schnell unter Humorlosigkeitsverdacht – oder wird erst mal ausgebremst.