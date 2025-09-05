So ein bisschen Anbaggern, wen stört das groß? Und ein Kompliment wird man einer attraktiven Frau ja wohl noch machen dürfen. Oder? „Geile, fette Schenkel, da will ich rein“, „Boah, Wahnsinnstitten“ – solche unerbetenen Kommentare sind in Deutschland nicht strafbar. Meistens werden gerade junge Frauen damit bedacht. Wer das ändern und gegen sogenanntes Catcalling vorgehen will, gerät schnell unter Humorlosigkeitsverdacht – oder wird erst mal ausgebremst.
CatcallingAb wann ist eine obszöne Bemerkung strafbar?
- Die SPD will verbale sexuelle Belästigung (Catcalling) wie obszöne Gesten und sexuelle Kommentare unter Strafe stellen.
- Die Union lehnt einen entsprechenden Straftatbestand nicht grundsätzlich ab, sieht aber derzeit keinen Handlungsbedarf.
- Untersuchungen zeigen, dass besonders junge Frauen betroffen sind. Und dass solche Vorfälle Folgen haben: Frauen kleiden sich anders oder ziehen sich aus dem öffentlichen Raum zurück.
Anbaggern, einschüchtern, in die Enge treiben – Catcalling steht in Deutschland nicht unter Strafe. Die SPD will das jetzt ändern und verbale sexuelle Belästigung bekämpfen. Doch sie stößt auf Widerstand.
