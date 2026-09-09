Annemarie , 49, und Wayne Carpendale , 49, Promipaar, moderieren auch getrennt zusammen. Am Montag hatten die beiden auf Instagram das Ende ihrer langjährigen Beziehung bekannt gegeben: „Wir sind seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr. Dass das bisher kaum jemand gemerkt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nach wie vor sehr gut verstehen.“ Sie trügen weiterhin ihre Eheringe und lebten zusammen in ihrem Haus in München: „Wir sind glücklich. Wir leben unter einem Dach. Wir sind eine Family.“ Einen Tag nach dieser Bekanntgabe, am Dienstagabend, moderierten sie zusammen eine Benefizgala für Kinderkrebsforschung in der Wiener Hofburg. Als er seine Noch-Ehefrau vorstellen wollte, fragte Wayne Carpendale sie: „Was sage ich denn nach gestern? Offiziell bist du es ja: Ehefrau Annemarie Carpendale.“ Auf die Frage „Geht’s euch gut?“ aus dem Publikum lächelten sie nur, gaben aber keine Antwort. Die Carpendales sind seit 2013 miteinander verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Für die Moderatorin und den Sohn des Schlagersängers Howard Carpendale fühle sich diese Art der Trennung richtig an, schrieben sie, „ohne Drama und ohne, dass wir heute schon wissen müssen, wie morgen aussieht“.

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Nicolas Cage, 62, Schauspieler, hat ein Loch in der Einfahrt. Wie die Stadt Malibu in Kalifornien am Dienstag mitteilte, habe sich in der Straße Sea Level Drive nach einer Küstenerosion ein Erdloch gebildet, das weiterhin wachse. Es sei die Evakuierung umliegender Wohnhäuser angeordnet worden. Fotos des Erdlochs zeigen eine in großen Teilen eingestürzte Einfahrt. Bei dem dazugehörigen Haus handelt es sich laut Medienberichten um ein Anwesen von Nicolas Cage, demnach hat er es vor zwei Jahren für 10,5 Millionen Dollar gekauft.

Ein Luftbild zeigt die eingestürzte Einfahrt vor Cages Haus im Sea Level Drive in Malibu. Ethan Swope/AP Photo

Die Erschütterung hat den Behörden zufolge eine Wasser- und eine Gasleitung zerstört. Verletzt worden sei niemand. Wegen Hurrikan Marie, der vor Kaliforniens Küste wütet, könnten sich solche Erdlöcher allerdings ausbreiten, das Amerikanische Rote Kreuz hat für Betroffene in Malibu daher eine Notunterkunft in einer Schule eingerichtet. Dass Nicolas Cage auch dort hingebracht wurde, ist eher unwahrscheinlich, er äußerte sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorfall.

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Sandra Bullock, 62, Schauspielerin, hat den Anwendungsbereich von Hockeytaschen vergrößert. 2010, während der Dreharbeiten des Films „Gravity“, habe sie ihren gerade erst geborenen Adoptivsohn Louis Bardo Bullock in einer solchen Tasche aus dem Haus geschmuggelt, erzählte Bullock in einem gemeinsamen Interview mit Schauspielerin Jennifer Aniston. Damals erfuhr Bullock aus den Boulevardmedien, dass ihr damaliger Ehemann sie betrogen hatte. „Mir wurde klar, dass ich aus dem Haus rausmusste.“ Allerdings hätten davor Paparazzi gelauert und die Öffentlichkeit wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts von ihrem Adoptivsohn. Beim Schrankausräumen habe sie dann Hockeytaschen gefunden: „Kinderschutzbehörde, bitte verfolgt mich nicht.“ Sie habe ihr Baby in den Kindersitz getan, beides in die Tasche und diese zugemacht. „Dann habe ich die Hockeytasche zum Auto getragen, als würde ich eine gewöhnliche Hockeytasche tragen.“

Will Smith ohrfeigt Chris Rock 2022 bei der 94. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles. Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Chris Rock, 61, Comedian, bleibt den Oscars lieber fern. „Der einzige Weg zurückzukehren, ist, wenn ich nominiert werde – und ich werde nicht nominiert. Und das ist okay“, sagte er dem US-Branchenblatt Variety. 2022 hatte Rock die Oscars moderiert und dabei unter anderem einen Witz über die Schauspielerin Jada Pinkett Smith gemacht. Daraufhin stand deren Ehemann, Will Smith, 57, auf, stieg auf die Bühne und gab Rock vor laufenden Kameras eine Ohrfeige. Smith wurde deswegen für zehn Jahre von Veranstaltungen der Oscar-Akademie ausgeschlossen. Auf die Frage, wie sich Rock heute damit fühle, sagte er: „Wissen Sie, um Ihre Frage ein wenig zu beantworten: Ich wünschte, es wäre nichts passiert.“ Und auch: „Dass ich einen schlechten Tag hatte, ist nicht das Größte – es ist nicht so wichtig.“ Ob er gefragt worden sei, die Awards erneut zu moderieren? „Ich will niemals ‚nie‘ sagen, aber ehrlich gesagt, meine Zeit könnte vorbei sein.“