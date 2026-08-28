Wer sich in Australiens Outback verirrt, hat eigentlich keine großen Chancen, dem Tod zu entkommen. Carolina Wilga hat es geschafft. Ein Gespräch über das Überleben, über Schuldgefühle und ihre Verbindung mit der Natur.

Carolina Wilga, 27, ist in einem kleinen Dorf bei Castrop-Rauxel aufgewachsen und ausgebildete Zerspanungsmechanikerin. Bekannt wurde sie durch ihr Verschwinden im australischen Outback, über das sie jetzt ein Buch geschrieben hat, das am 4. September im Piper-Verlag erscheint.

Mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass Carolina Wilga sich im australischen Outback verirrte – ohne Handy, ohne Schuhe, ohne Ausrüstung. Nach einem Autounfall hatte sie ihren Van zurückgelassen. Am zwölften Tag wurde sie schließlich gerettet, was Medien weltweit als Wunder feierten. Jetzt hat sie ein Buch über ihre Tortur geschrieben, es heißt: „Dem Outback entkommen“. Wie gelingt es, ein solches Erlebnis zu verarbeiten? Zum Videotelefonat erscheint Wilga, 27, im schwarzen T-Shirt am Bildschirm, sie wirkt gefasst und aufgeräumt, obwohl sie über die extremste Erfahrung ihres Lebens spricht.