Suche in Australien

Die 26-jährige Carolina Wilga aus Castrop-Rauxel reiste seit zwei Jahren mit dem Rucksack durch Australien. Dann brach plötzlich der Kontakt ab. Der einzige Anhaltspunkt der Polizei war das Auto der Frau. Es stand mitten in der Wildnis.

Von Thomas Hahn, Tokio

Bevor die vermisste Carolina Wilga am Freitag nach zwölf Tagen des Bangens endlich gefunden wurde, gab es in Castrop-Rauxel schon die Überlegung, selbst nach Australien zu fliegen und nach ihr zu suchen. Man weiß das von Denise Kullick, die mit der 26-Jährigen befreundet ist, seit sie zusammen die Erich-Kästner-Grundschule im Stadtteil Habinghorst besuchten. Denise Kullick hat es in einem Interview mit den Ruhr-Nachrichten erzählt, zu dem ihr Carolinas Eltern nach Angaben der Zeitung die Erlaubnis erteilt hatten. Ihr Mann habe die Idee aufgebracht, nach Australien zu reisen, sagt Denise Kullick, aber sie war dagegen. „Was sollen wir jetzt aus Castrop-Rauxel dahin?“