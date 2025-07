Carolina W., 26, in Australien gerettete deutsche Backpackerin, hat sich nach drei Nächten im Krankenhaus erstmals selbst zu Wort gemeldet. In einer Nachricht, die die Polizei von Westaustralien in den sozialen Medien teilte, bedankte die junge Frau aus Castrop-Rauxel sich umfassend „für all die unglaubliche Unterstützung“. Anfangs habe sie nicht gewusst, wo ihr Platz in einer Kultur am anderen Ende der Welt sei, doch nun fühle sie sich als ein Teil von ihr, denn: „Hier zählen Menschlichkeit, Solidarität und Fürsorge – und das ist es, worauf es am Ende am meisten ankommt.“ Ihr besonderer Dank gehe an die Polizei und an die Suchtrupps, an das deutsche Konsulat, das medizinische Personal und an alle, die in Gedanken bei ihr gewesen seien, „und natürlich an meine Retterin und meinen Schutzengel Tania“. Die Farmerin Tania Henley hatte die dehydrierte Carolina W. am Freitag an einer abgelegenen Straße gefunden. Die Backpackerin war zuvor nach einer Autopanne zwölf Tage lang durch die Wildnis im Naturschutzgebiet Karroun Hill geirrt. In dem Beitrag schilderte sie auch kurz, was ihr genau widerfahren ist: Sie habe die Kontrolle über ihren Van verloren und sei einen Abhang hinuntergefahren. Dabei habe sie sich den Kopf angeschlagen. Sie habe ihr Auto „in einem Zustand der Verwirrung“ verlassen und sich verirrt.