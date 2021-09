Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Carolin Kebekus, 41, Komikerin, setzt sich gegen die Benachteiligung von Frauen in ihrer Branche ein. Wie in vielen Bereichen der Gesellschaft herrsche auch im Comedy-Geschäft eine "Ein-Frau-Kultur", sagte sie dem Stern. Am Anfang ihrer Karriere habe sie bei Bewerbungen um Auftritte nicht selten zu hören bekommen: "Du, wir haben zwar noch zwei Plätze frei, aber wir haben schon 'ne Frau." Sie habe das lange nicht hinterfragt. Noch heute würden Frauen in Film und Fernsehen herabgewürdigt. So gebe es kaum Moderatorinnen von TV-Quizshows, das müssten die Verantwortlichen ändern. "Aber stattdessen moderieren die Herren Jauch und Pilawa alles weiter, was nicht bei drei auf den Bäumen ist."

Detailansicht öffnen (Foto: Tobias Schwarz/dpa)

Margot Friedländer, 99, Holocaust-Überlebende, feiert ihren 100. Geburtstag mit 100 Freunden. "Da ich keinerlei Verwandtschaft habe, sind Freunde wichtig. Gute Freunde, mit denen ich auch Privates besprechen kann, nicht nur über den hübschen Tag reden oder darüber, was wir vorhaben", sagte die Zeitzeugin der Jüdischen Allgemeinen. "Ich bin relativ jung gewesen, als ich da alleine gestanden habe und mein Leben selbst formen musste. Und auch deswegen sind Freunde wichtig", so Friedländer, deren Eltern und deren Bruder von den Nationalsozialisten ermordet worden waren. "Vielleicht klingt es etwas komisch, aber das sind wirklich Freunde, keine Bekannten", sagt Friedländer über ihre hundert Gäste. Sie stammt aus einer jüdischen Familie, wurde am 5. November 1921 in Berlin geboren und überlebte Theresienstadt.

Detailansicht öffnen (Foto: Screenshot Youtube @KAGSTV)

Eugene Bozzi, 26, US-Armee-Veteran, hat im Bundesstaat Florida mit einer Mülltonne einen Alligator eingefangen. "Das Einzige, was mir in den Sinn kam, war, meine Kinder und die anderen Kinder draußen zu schützen", sagte er der Zeitung USA Today. Ein Clip des Vorfalls in Mount Dora, rund 35 Kilometer nordwestlich von Orlando, wurde seit Dienstag auf Twitter mehr als zehn Millionen Mal angeklickt. Am Ende des Videos rollt der Mann die Tonne mit dem zappelnden Tier zu einem Gewässer auf der gegenüberliegenden Straßenseite und lässt es dort wieder frei. "Ich habe die Vorderseite der Tonne wie ein Nilpferdmaul benutzt", erklärte Bozzi. Das Tier habe in dem Moment ängstlicher gewirkt und sich zurückgezogen. "Deshalb wusste ich, dass ich im Vorteil war." Nach Angaben der Naturschutzbehörde Floridas leben etwa 1,3 Millionen Alligatoren in dem südlichen Bundesstaat.

Detailansicht öffnen (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Mark Hoppus, 49, US-Musiker, hat nach eigenen Worten seine Krebserkrankung überwunden. "Ich war gerade bei meinem Onkologen und bin krebsfrei!", schrieb der Sänger der Band Blink-182 auf Twitter. "Danke an Gott und das Universum und Freunde und Familie und jeden, der mir Unterstützung, Güte und Liebe geschickt hat." Er müsse sich nun alle sechs Monate einem Scan unterziehen, und es werde noch bis Ende des Jahres dauern, bis er zur Normalität zurückkehren könne. "Aber heute ist ein großartiger Tag, und ich fühle mich so gesegnet", schrieb der Sänger und Bassist. Viele Fans gratulierten, indem sie den Tweet mit einem "W" kommentierten. In den sozialen Netzwerken steht die Abkürzung für "Win", Sieg.