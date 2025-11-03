Carolin Kebekus , 45, Comedian, hat mal eben die elterliche Aufsichtspflicht verletzt. Ihr Kind habe an seinem ersten Geburtstag mit der Hand auf eine brennende Kerze gehauen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Davon gibt's sogar ein Video.“ Wenn sie das heute sehe, denke sie: „War ich damals komplett doof? Aber es war eben die Zeit, in der es gerade erst anfing, diese Dinge zu entdecken.“ Ihr Kind habe das Wort „heiß“ gekannt, am Geburtstag aber erst gelernt, was das wirklich bedeutet. „Oh Gott, war das schrecklich!“ Es habe sich nicht verletzt, aber wie am Spieß geschrien. „Manche Verwandte wollen das Video jetzt hin und wieder noch mal sehen.“

(Foto: Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/dpa)

Jesse Eisenberg, 42, Schauspieler, ist bald etwa 150 Gramm leichter. „Ich spende tatsächlich in sechs Wochen meine Niere“, sagte er in der „Today Show“ beim US-Sender NBC. Nach dem Grund gefragt, sagte er: „Ich weiß nicht genau, warum. Ich wurde einfach vom Blutspende-Fieber gepackt.“ Weiter sagte er: „Das ist im Grunde völlig risikofrei – und so dringend gebraucht. Ich glaube, die Menschen werden erkennen, dass es eine absolute Selbstverständlichkeit ist – wenn man Zeit und Lust darauf hat.“ Die Idee sei ihm bereits vor etwa zehn Jahren gekommen. Eine gesunde menschliche Niere wiegt zwischen 120 und 200 Gramm.

Jennifer Aniston, 56, Schauspielerin, datet in einer fremden Branche. „Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz“, schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto auf ihrem Instagram-Account. Auf dem Bild hat sie die Arme von hinten um einen Mann gelegt, dessen Profil sie auf dem Foto verlinkte. Ihren Geburtstagsgruß unterzeichnete sie mit einem roten Herz-Emoji. Der Mann heißt Jim Curtis und ist laut Angaben seiner Internetseite Autor und Coach. Aniston war zweimal verheiratet: von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt und von 2015 bis 2017 mit Justin Theroux. In einem Interview hatte sie 2021 gesagt, dass sie sich einen nicht prominenten Mann als Partner gut vorstellen könne. „Das ist auch etwas, worauf ich hoffe - dass es nicht unbedingt jemand aus der Branche wird“, hatte sie dem People-Magazin gesagt.

(Foto: Ennio Leanza/Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa)

Michael Patrick Kelly, 47, Musiker, wurde durch einen Aufenthalt im Kloster gerettet. „Vor der Zeit im Kloster war ich wie ein Computer voller Viren“, sagte Kelly der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Mit 18 war ich Bandleader der Kelly Family, es gab Erwartungsdruck. Mit Anfang 20 hatte ich eine Phase, in der ich nicht mehr leben wollte.“ Gerettet habe ihn „eine Psychotherapie und der Glaube, das Interesse an Spiritualität und der Gang ins Kloster“. Auch heute noch zehre er von dieser Zeit, sagte Kelly, der laut Angaben auf seiner Homepage im Alter von 26 Jahren ins Kloster ging und sechs Jahre lang als Mönch lebte. „Jeden Morgen bekomme ich von einem damaligen Klosterbruder per Whatsapp einen Bibelvers, zu dem er einen fünfminütigen Impuls gibt. Das höre ich, während ich meine Zähne putze. Es ist wie Nahrung für meine Seele.