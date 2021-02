Von Oliver Klasen

Fast 8,4 Millionen Engländerinnen und Engländer, das geht aus den Statistiken des National Heath Service hervor, haben bis zu diesem Dienstag zumindest die erste Dosis der Covid-19-Impfung erhalten. Tom Moore, 100, gehörte nicht dazu, obwohl er von seinem Alter her in die Risikogruppe gefallen wäre. Die Medikamente gegen die Lungenentzündung, an der er seit einiger Zeit litt, ließen eine Impfung nicht zu.

Vergangene Woche kam die Nachricht, dass Moore, Veteran des Zweiten Weltkrieges, sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Am Dienstag starb er in einem Krankenhaus in Bedford in Ostengland. "Das letzte Jahr im Leben unseres Vaters war einfach nur bemerkenswert" , schrieben seine beiden Töchter in einem Statement.

Das ist britisch untertrieben. Moore rührte im April beinahe die ganze Welt zu Tränen, weil er mit seinem Rollator Runde um Runde in seinem Hinterhof drehte und die Öffentlichkeit daran teilhaben ließ, um so Spenden zur Bekämpfung der Pandemie zu sammeln. Challenge nennt man sowas in den sozialen Medien und Moore brachte es mit seinem Dauerrundlauf sogar ins Guinessbuch. 32,8 Millionen britische Pfund (etwa 37 Millionen Euro) für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS kamen am Ende zusammen.

Queen Elizabeth II. hatte den sechs Jahre älteren Moore im Sommer auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen. Der stets zu Scherzen aufgelegte Senior witzelte damals, die Königin möge sich hoffentlich mit dem Schwert nicht ungeschickt anstellen.