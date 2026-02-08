Zum Hauptinhalt springen

ItalienCapri verhängt Größenbeschränkung für Touristengruppen

Am Hafen von Capri kommen in der Saison täglich Tausenden Touristen an. Die Bewohner der Insel wollen den Andrang begrenzen.
Am Hafen von Capri kommen in der Saison täglich Tausenden Touristen an. Die Bewohner der Insel wollen den Andrang begrenzen. (Foto: Remo Casilli/REUTERS)
  • Capri beschränkt ab der kommenden Sommersaison organisierte Touristengruppen auf maximal 40 Personen, um den Andrang zu begrenzen.
  • Reiseleiter dürfen bei Gruppen über 20 Personen keine Lautsprecher mehr verwenden und müssen Funkkopfhörer nutzen.
  • Die Insel mit 13 000 Einwohnern empfängt in der Hochsaison täglich bis zu 50 000 Besucher.
Nur noch maximal 40 Touristen pro Gruppe sind auf der beliebten Mittelmeerinsel ab dieser Saison erlaubt. Im Kampf gegen „Overtourism“ treten auf Capri noch weitere neue Regeln in Kraft.

Auf der bei Urlaubern beliebten italienischen Mittelmeerinsel Capri gelten ab der kommenden Sommersaison strengere Regeln für Touristen: Organisierte Reisegruppen werden dann nur noch bis zu einer Größe von maximal 40 Menschen an Land gelassen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderats der Insel im Golf von Neapel.

Die beschlossenen Regeln sehen demnach außerdem vor, dass Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen keine Lautsprecher mehr bei Führungen durch den Hauptort von Capri benutzen dürfen. Stattdessen sollen sie mit den Reisenden über Funkkopfhörer sprechen, um andere Menschen - vor allem Einheimische - in der Umgebung vor Lärm und Belästigung zu schützen.

Reiseleiter müssen sich künftig mit einer klar sichtbaren Plakette als Guide erkennbar machen und dürfen nicht mehr mit Regenschirmen oder an Stöcken befestigten Tüchern auf sich aufmerksam machen. Tourguides müssen zudem dafür Sorge tragen, dass ihre Gruppen während der gesamten Route geschlossen und sicher bleiben und nicht zu viel Raum einnehmen.

Capri zählt zu den bekanntesten und meistbesuchten Urlaubszielen Italiens. In der Hochsaison erreichen die Besucherströme im Schnitt bis zu 50 000 Menschen pro Tag. Auf der kleinen Insel leben gerade einmal etwa 13 000 Einwohner. Besonders im Sommer kommt es regelmäßig zur Überfüllung an Häfen, Aussichtspunkten und historischen Sehenswürdigkeiten des Eilands.

