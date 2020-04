Vermutlich haben die drei Männer ihre Identität noch immer nicht preisgegeben, weil sie wissen, dass ihr Rekord zu großer Verärgerung, ja zu Verachtung führen könnte. Selbst in der Gemeinde der "petrol heads", der Benzinköpfe, die für jeden Irrsinn zu haben ist, den man mit einem Auto anstellen kann. Was man weiß: Die drei bislang unbekannten Männer sind am Abend des 4. April in einem weißen Audi A 8 an einem Parkhaus in New York City losgefahren. 26 Stunden und 38 Minuten später kamen sie auf der anderen Seite des Landes an, am Portofino Hotel in Redondo Beach, südlich von Los Angeles. Diese Strecke ist bekannt als der "Cannonball Run", und schneller hat die rund 4550 Kilometer noch nie jemand auf vier Rädern bewältigt.