Cameron Diaz, 52, Schauspielerin, erkennt Hollywood kaum wieder. „Die Branche ist so anders“, sagte sie im Netflix-Podcast „Skip Intro“, nachdem sie vor Kurzem mit der Neflix-Actionkomödie „Back in Action“ ihr Comeback nach einer zehnjährigen Filmpause gefeiert hatte. Die „Me Too“-Bewegung habe alles verändert, so Diaz. „Es waren ja nicht nur die höheren Tiere. Es gab am Set immer den einen Typen, bei dem man sich immer dachte: ‚Oh Gott, hier ist er schon wieder.‘“ Jetzt habe sich viel verändert. „Das Level an Sicherheit, das man als Frau nun am Set fühlt“, habe sie vor ihrem neuen Film so noch nie erlebt, sagte die Schauspielerin.

Pegah Ferydoni, 41, Schauspielerin („A Murder at the End of the World“), ist eins mit der Natur. „Wenn ich im Garten arbeite oder Pflanzen beobachte, habe ich das Gefühl, Teil eines größeren Kreislaufs zu sein“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Blumen und Bäume folgen ihrem eigenen Rhythmus – sie sind geduldig, sie blühen, sie ruhen, sie überdauern. Das erinnert mich daran, wie wichtig es ist, auch in meinem Leben Raum für Wachstum und Wandel zu lassen.“ In einer Zeit, in der Menschen sich oft von der Natur entfremden würden, könne der Kontakt mit der Erde „unglaublich heilsam“ sein, so die Schauspielerin. „Selbst ein kleiner Kräutergarten auf der Fensterbank kann schon einen Unterschied machen. Es lehrt uns Geduld, Respekt und Verantwortung für die Welt um uns herum. Außerdem schmeckt selbst angebautes Essen einfach viel besser.“