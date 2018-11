19. November 2018, 13:02 Uhr Anschlag auf BVB-Bus Anklage fordert lebenslange Haft für BVB-Attentäter

Weil er zwei Sprengsätze unmittelbar neben dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund zündete, sitzt der 29-Jährige Sergej W. auf der Anklagebank.

In dem aufsehenerregenden Prozess haben nun die Plädoyers begonnen.

Der leitende Oberstaatsanwalt forderte das Gericht auf, die Tat als vielfachen Mordversuch zu werten.

Von Annette Ramelsberger

Im Prozess um den Bombenanschlag auf die Fußballmannschaft von Borussia Dortmund haben die Plädoyers begonnen. Vor dem Dortmunder Schwurgericht hatte die Anklage das Wort. Wenn es nach dem Willen von Oberstaatsanwalt Carsten Dombert geht, muss der Mann, der im April 2017 einen Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt hat, lebenslang ins Gefängnis.

Der Oberstaatsanwalt erklärte am Montag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht, die Beweisaufnahme habe ergeben, dass der 29 Jahre alte Angeklagte Sergej W. die von ihm gebauten Bomben nicht kontrollieren konnte und schwere Verletzungen und sogar den Tod von Spielern in dem Bus in Kauf genommen habe. Er wertete die Tat als vielfachen Mordversuch. Sergej W. hatte die Tat schon früh im Prozess gestanden, aber abgestritten, er habe mit den Sprengsätzen Menschen schwer verletzen wollen.

Bei dem Anschlag war der spanische Dortmunder Fußballprofi Marc Batra durch einen Splitter der Scheibe oder ein Schrapnell an der Hand verletzt worden. Er musste operiert werden und einige Wochen pausieren. Eine ganze Reihe von Spielern sowie der damalige Trainer Thomas Tuchel waren im Prozess aufgetreten, sie hatten von dem Abend des 11. April 2017 berichtet, an dem sie um ihr Leben fürchteten. Als die Sprengsätze detoniierten, war die Mannschaft auf dem Weg zu einem Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco.

Sergej. W. hatte im Prozessverlauf zugegeben, durch den Anschlag den Aktienkurs des BVB manipulieren zu wollen. Der Kurs sollte in den Keller rauschen, für diesen Fall hatte sich Sergej W. Optionsscheine gekauft, die ihm einen lukrativen Verkauf seiner Aktien garantiert hätten. Sein Plan ging jedoch nicht auf. Der Kurs der Klubaktie fiel nur geringfügig.

Bei allen bisherigen Verhandlungstemrinen war der Angeklagte wie abwesend erschienen. Er sprach kaum, versuchte aber, sich bei Marc Bartra zu entschuldigen. Der Spanier, der inzwischen wieder in seiner Heimat beim FC Sevilla unter Vertrag steht, hatte die Geste jedoch abgewehrt.

W.s Verteidigung wird am Donnerstag ihr Plädoyer halten. Sie geht davon aus, dass ihr Mandant die Bomben nicht mit dem Vorsatz gebaut habe, jemanden schwer zu verletzten. Sie sollten nur für Schrecken sorgen. Bei dem Anschlag war neben Bartra auch ein Motorradpolizist verletzt worden: Er hatte ein Knalltrauma erlitten.