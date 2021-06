Der eher unbekannte Musiker Cashmo veröffentlicht ein 16 Jahre altes Video, in dem sein prominenter Kollege Bushido offenbar eine junge Frau bedrängt. Brisant sind die Aufnahmen vor allem deswegen, weil sie mitten in dessen Prozess hineinplatzen.

Von Jakob Biazza und Kerstin Lottritz

Der junge Mann in dem Video trägt kein Oberteil. Er sitzt genervt vor einer jungen Frau und redet auf sie ein. Ihr Gesicht ist verpixelt. Den jungen Mann erkennt man aber ziemlich deutlich: Es ist Rapper Bushido. Mehrmals sagt die Frau, sie wisse nicht, was sie jetzt machen wolle. Die Worte scheinen den Rapper zu nerven. "Ich hab keinen Bock, hier wach zu sein und wie so ein Idiot vor meinem Bett zu hocken", sagt er. Was genau er von der Frau will, ist nicht zu hören. Das Video impliziert, Bushido bedränge die Frau, die offenbar nach einem Konzert im Backstage-Bereich aufgegabelt wurde. Die Aufnahme ist schon ein paar Jahre alt. Bushido ist zu dem Zeitpunkt etwa 26, wie er in einer späteren Stellungnahme sagt.