Im Prozess hatte sich der Deutsche umfassend zu den Taten geäußert. Dem Urteil zufolge erschoss der Mann in der Nacht zum 1. März 2024 in zwei Häusern vier Menschen aus dem Umfeld seiner damaligen Ehefrau: den 30 Jahre alten neuen Lebensgefährten der Frau, dessen 55 Jahre alte Mutter und die 33 Jahre alte beste Freundin seiner Frau. Auch die dreijährige Tochter der besten Freundin, die sie unter einer Decke in den Armen hielt, wurde von einer Kugel getroffen und starb.

Der Angeklagte erklärte vor Gericht, dass er das Kind nicht mit Absicht erschossen habe, sondern das Mädchen unter der Decke nicht gesehen habe – eine Version, die Staatsanwaltschaft und Nebenklage für glaubwürdig hielten. Das Gericht folgte dieser Einschätzung und verurteilte den Mann wegen Mordes in drei Fällen und in einem Fall wegen fahrlässiger Tötung.

Hintergrund der Mordserie waren Eheprobleme und Sorgen des Soldaten, seine Familie und seine Bundeswehrkarriere zu verlieren. Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung hatten in ihren Plädoyers lebenslange Haft wegen Mordes gefordert. Während die Verteidigung die besondere Schwere der Schuld ablehnte, folgte das Gericht in diesem Punkt den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage.