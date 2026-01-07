Wer in diesem Jahr 18 wird, muss sich bald mit einem Schreiben der Bundeswehr auseinandersetzen. Und mit einer Frage: Würde ich zur Bundeswehr gehen, falls ich müsste – oder möchte ich den Kriegsdienst verweigern? Martin Tontsch, 51, ist Pfarrer bei der evangelischen Arbeitsstelle „Kokon“ für konstruktive Konfliktbearbeitung in Nürnberg. Dort werden Berufssoldaten, Reservisten, freiwillige Wehrdienstleistende und Ungediente beim Umgang mit Gewissenskonflikten und der Kriegsdienstverweigerung beraten. Tontsch koordiniert das Beratungsangebot www.kirche-an-deiner-seite.de.
WehrdienstverweigerungIch möchte nicht zur Bundeswehr. Wie kann ich den Kriegsdienst verweigern?
Lesezeit: 7 Min.
Junge Männer könnten zum Wehrdienst verpflichtet werden, wenn es nicht genug Freiwillige gibt. Oder sie verweigern. Pfarrer Martin Tontsch berät seit Jahren dazu – und weiß, warum „Ich bin gegen Krieg“ als Argument nicht ausreicht.
Interview von Marcel Laskus
Bundeswehr:So soll der neue Wehrdienst aussehen
Von Anfang 2026 an bekommen junge Männer und Frauen Post von der Bundeswehr. Wie läuft die Musterung ab? Was verdienen Wehrdienstleistende? Und was passiert, wenn es zu wenig Freiwillige gibt? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Lesen Sie mehr zum Thema