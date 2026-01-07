Wer in diesem Jahr 18 wird, muss sich bald mit einem Schreiben der Bundeswehr auseinandersetzen. Und mit einer Frage: Würde ich zur Bundeswehr gehen, falls ich müsste – oder möchte ich den Kriegsdienst verweigern? Martin Tontsch, 51, ist Pfarrer bei der evangelischen Arbeitsstelle „Kokon“ für konstruktive Konfliktbearbeitung in Nürnberg. Dort werden Berufssoldaten, Reservisten, freiwillige Wehrdienstleistende und Ungediente beim Umgang mit Gewissenskonflikten und der Kriegsdienstverweigerung beraten. Tontsch koordiniert das Beratungsangebot www.kirche-an-deiner-seite.de.