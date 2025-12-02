Zum Hauptinhalt springen

Sachsen-Anhalt20 000 Schuss Munition der Bundeswehr geklaut

Patronen in einer Munitionskiste (Symbolbild).
Patronen in einer Munitionskiste (Symbolbild). (Foto: Silas Stein/IMAGO)

Unbekannte stehlen Munition aus einem zivilen Transporter. Der Fahrer, der im Auftrag der Bundeswehr unterwegs war, kehrte mutmaßlich spontan über Nacht ins Hotel ein.

Unbekannte sollen in Burg in Sachsen-Anhalt eine große Menge Munition der Bundeswehr gestohlen haben. Das berichten Spiegel und MDR übereinstimmend und berufen sich dabei auf das Bundesverteidigungsministerium. Mutmaßlich soll es um 20 000 Schuss gehen.

Der Vorfall hat sich bereits vergangene Woche in der Nacht auf Dienstag ereignet. Die Bundeswehr-Munition war im Anhänger eines zivilen Transportunternehmens, das die Truppe beauftragt hatte. Der Fahrer soll das Fahrzeug dann nachts auf einem ungesicherten Parkplatz abgestellt haben. Der Diebstahl fiel wohl erst auf, als die Munition am folgenden Tag in der Kaserne ausgeladen werden sollte. Es fehlten etwa 10 000 Patronen für Pistolen und 9900 Patronen für Sturmgewehre. Zuerst hatte die lokale Plattform Meetingpoint Jerichower Land berichtet.

Der Spiegel berichtet mit Verweis auf das Verteidigungsministerium, dass die Spedition nach ersten Erkenntnissen die Sicherheitsauflagen der Bundeswehr missachtet habe. Normalerweise müssten immer zwei Fahrer sensible Fracht transportieren, sodass das Fahrzeug nie unbeaufsichtigt ist. Den Ermittlungen zufolge sei der nächtliche Stopp nicht vorgesehen gewesen. Der Fahrer habe sich spontan entschlossen, im Hotel zu übernachten. Nun ermitteln Bundeswehr und Polizei gemeinsam, wer hinter dem Diebstahl steckt.

Bundeswehr und Fusion
„Unser Gelände bekommt ihr nicht"

Die Bundeswehr überführt 200 Gelände in eine „strategische Reserve". In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine kuriose Auseinandersetzung mit den Betreibern des Techno-Festivals „Fusion".

Von Georg Ismar

