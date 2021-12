Die Post hat sieben Paletten Adventskalender als Werbegeschenke an den Bundestag geschickt. Nur sind die erst lange nach dem 1. Dezember bei den Abgeordneten angekommen. Was war da los?

Im Deutschen Bundestag ist vorweihnachtliche Verwirrung ausgebrochen, der Grund: eine verschwundene Adventskalender-Lieferung für die Abgeordneten. Die Deutsche Post hatte zahlreichen Parlamentariern verschiedener Fraktionen einen schokoladigen Gruß zukommen lassen wollen, doch dieser landete erst im Laufe dieser Woche in den Postfächern, also mehr als eine Woche nach Beginn der Adventszeit. Man freue sich stets über Süßigkeiten, aber die Verspätung sei schade, scherzte der FDP-Abgeordnete Reinhard Houben: "Vielleicht hatte der Nikolaus seine Finger im Spiel." Oder hat die Post ausgerechnet bei der Beförderung ihres eigenen Werbegeschenks gebummelt?

"Wir waschen hier unsere Hände in Unschuld", sagt ein Sprecher des einstigen Staatskonzerns. Man habe die Kalender schon am 24. November an die Poststelle des Bundestags ausgeliefert. Die Pressestelle des Bundestags gibt schließlich Aufschluss über den Grund der Verzögerung. Tatsächlich seien am 24. November sieben Paletten Adventskalender als Sammelsendung angeliefert worden, sagt eine Sprecherin. "Nach dem Passieren der Röntgenstrecke konnten sie nicht sofort im Haus verteilt werden, weil die Mitarbeiter der Poststelle mit der priorisierten Verteilung der Tagespost voll ausgelastet waren." Leider sei von außen nicht erkennbar gewesen, dass es sich um Adventskalender gehandelt habe.

Das Paketaufkommen im Bundestag sei im November und Dezember dreimal so hoch wie sonst. Die Sprecherin betont, dass die Bundestags-Poststelle "bemüht ist, die zeitnahe Sendungszustellung insbesondere auch in der Vorweihnachtszeit zu gewährleisten". Die ersten Türchen des Adventskalenders konnten also nur verspätet geöffnet werden. Das sei nicht schlimm, sagt ein Mitarbeiter eines Abgeordneten. "Hauptsache, der Kalender ist jetzt da: Die Schokolade ist sehr lecker."