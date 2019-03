27. März 2019, 18:46 Uhr Bundesstaat New York Notstand wegen Masern

Der New Yorker Außenbezirk Rockland County hat den Notstand ausgerufen. Öffentliche Räume sind für ungeimpfte Kinder gesperrt.

Wegen der um sich greifenden Masern hat der New Yorker Außenbezirk Rockland County den Notstand ausgerufen. Seit Dienstag sind dort öffentliche Räume für ungeimpfte Kinder gesperrt: Sie dürfen nicht mehr am Schulunterricht teilnehmen und auch keine öffentlichen Einrichtungen wie Shoppingcenter betreten oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Die Metropolregion New York hat derzeit mit dem schlimmsten Masernausbruch seit Jahrzehnten zu kämpfen. Allein im 300 000 Einwohner zählenden Rockland County gibt es derzeit 153 bestätigte Fälle. Die südliche Bezirksgrenze liegt etwa 30 Kilometer vom Stadtzentrum New Yorks entfernt. 181 weitere Masernfälle soll es Angaben des Gesundheitsamtes zufolge in Brooklyn und Queens geben.

Rockland Countys Vorsteher Ed Day sagte bei einer Pressekonferenz, dass er durch das Zutrittsverbot zu öffentlichen Räumen die Eltern ungeimpfter Kinder auf das Problem hinweisen wolle. Er gehe davon aus, dass es einen vergleichsweise drastischen Schritt in den USA zuvor noch nicht gegeben habe.

Masern-Ausbruch in Rockland

Die New York Times berichtet, der Masern-Ausbruch konzentriere sich vor allem auf die Community ultra-orthodoxer Juden in Rockland. Dort gebe es eine besonders stark ausgeprägte Impfgegnerschaft. Zirkulierende Anti-Impf-Literatur erschwere es den Behörden, sich bei nicht impfwilligen Erwachsenen und Eltern Gehör zu verschaffen.

Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden werben seit Monaten für Impfungen, um die Ausbreitung der Masern einzudämmen. Fast 17 000 Impfungen wurden Angaben der Behörden zufolge in den vergangenen 26 Wochen ausgegeben. Oft aber würden die Mitarbeiter des Gesundheitsamts auf Widerstand stoßen, sagte Day.

Die Krankheit verbreitet sich vor allem unter Schulkindern, deren Eltern das Impfen ablehnen. Viele dieser Eltern würden sich auf philosophische oder religiöse Gründe berufen, heißt es seitens der Behörden. Einige hätten zudem Bedenken, dass die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln Autismus hervorrufen könne - diese Behauptung wurde vor mehr als 20 Jahren von einem britischen Wissenschaftler in die Welt gesetzt, der Daten manipuliert hatte. Sie wurde bereits mehrfach wissenschaftlich fundiert widerlegt.